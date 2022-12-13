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В Черногории массовые беспорядки. Парламент берут штурмом
08:23 13.12.2022

Сторонники диктатора Черногории устроили беспорядки и парализовали движение в столице
13.12.2022 Белград

Оливер Галич

Сторонники президента Черногории Мило Джукановича, недовольные ограничением его полномочий со стороны парламента, устроили потасовку с полицией у парламента и заблокировали движение в центре столицы страны Подгорицы.

13 декабря они обещают заблокировать и другие города Черногории, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Сторонники президента Черногории Мило Джукановича, недовольные ограничением его полномочий со стороны парламента, устроили потасовку...

Вечером 12 декабря в Подгорице перед зданием Скупщины (парламента) Черногории начались массовые беспорядки из-за принятия поправок к закону о президенте, полиция применила против митингующих слезоточивый газ, сообщил государственный телеканал RTCG. Позже, по информации МВД Черногории, сами протестующие распылили слезоточивый газ в направлении сотрудников полиции и парламента.

Протестующие скандировали "Измена", выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Дритана Абазовича и министра внутренних дел Филипа Аджича.

Участники акции снесли защитное ограждение перед парламентом, разбили стеклянную дверь здания, кидали в полицейских камни, бутылки и петарды. Несколько сотрудников полиции пострадали, сказали RTCG в ведомстве.

Как сообщило местное издание Vjesti, к демонстрантам присоединился ряд депутатов парламента от возглавляемой Джукановичем Демократической партии социалистов (ДПС), а также мэр Подгорицы Иван Вукович.

Предраг Вушурович, представитель гражданского движения "Има Нас" (Нас много), которое является формальным организатором протеста, заявил, что выступления 12 декабря – это "блокада Подгорицы". По его словам, если принятые поправки не будут отменены, протесты ждут и другие черногорские города. Протестующие пообещали перекрыть дороги в стране и назначили следующую крупную акцию на конец текущей недели.

Поводом для протеста стало принятие парламентом Черногории поправок в закон о президенте, который наделяет парламентское большинством правом самостоятельно предоставлять выбранному кандидату мандат на формирование правительства. Пока что таким полномочием обладает глава государства.

Принятие поправок вызвано тем, что Мило Джуканович ранее отказался внести в парламент кандидатуру премьера, предложенную большинством депутатов, хотя обязан был это сделать.

Джуканович также отказался подписать первую версию документа, объяснив это тем, что поправки разрушат принцип разделения властей. Во второй раз за законопроект проголосовало большинство парламентариев (41 из 81), и, согласно Конституции Черногории, Джуканович должен утвердить поправки.

Однако местные комментаторы уверены, что президент Черногории этого не сделает. Организовать же его импичмент невозможно, поскольку депутаты парламента от ДПС саботируют избрание членов Конституционного Суда Черногории.

Хотя протесты внешне похожи на классический майдан, однако в Черногории обе стороны конфликта – президент Мило Джуканович и премьер-министр в техническом статусе Дритан Абазович, опирающийся на парламентское большинство, являются прозападными, поддерживают санкции против России и дальнейший отрыв Черногории от Сербии.

Как сообщал "ПолитНавигатор", месяц назад сторонники Мило Джукановича уже устраивали демонстрацию протеста в Подгорице и митинг с факелами у парламента Черногории, но тогда акция прошла мирно.

Источник - politnavigator.net
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