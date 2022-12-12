Таджикскую 65-летнюю журналистку Мамадшоеву посадили на 21 год! за памирский сепаратизм

08:46 13.12.2022

Таджикистан: Уважаемый журналист приговорен к 21 году лишения свободы

Мамадшоева - лишь одна из бесчисленного числа памирцев, подвергшихся произвольным судебным процессам за последние месяцы.

12 декабря 2022 г.



Верховный суд Таджикистана приговорил широко уважаемого 65-летнего журналиста к 21 году лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к свержению правительства.



Власти обвинили Ульфатоним Мамадшоеву в том, что она является ведущей фигурой, стоящей за политическими волнениями , потрясшими ее родную Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) в начале этого года. Государственная пропаганда ранее утверждала , что опытный репортер и активист вынашивал предполагаемый заговор, для которого не было представлено никаких достоверных доказательств, по указанию неназванного иностранного правительства.



Брат Мамадшоевой, Хурсанд, на прошлой неделе был приговорен к 18 годам лишения свободы по аналогичным обвинениям. Ее бывший муж Холбаш Холбашев, бывший высокопоставленный чиновник пограничной службы, приговорен к пожизненному заключению.



Все судебные разбирательства проходили за закрытыми дверями. Единственные детали, которые удалось отфильтровать, поступили от родственников подсудимых.



Мамадшоева - лишь один из бесчисленного множества жителей таджикского региона восточного Памира, которые за последний год подверглись произвольному аресту и суммарному суду по обвинению в причастности к автономной деятельности. Немногим из обвиняемых был предоставлен доступ к юридическому представительству.



Кампания репрессий стала кульминацией жестоких репрессий правительства в ГБАО в мае-июне, развязанных в ответ на протесты.



По данным Генпрокуратуры, во время зачисток погибли не менее 29 человек. Позже прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 109 памирских лидеров и их сторонников.



Также на прошлой неделе Верховный суд приговорил Фаромуза Иргашева, 32-летнего памирского адвоката, безуспешно пытавшегося баллотироваться на президентских выборах 2020 года , к 30 годам лишения свободы.



Когда в феврале в ГБАО впервые вспыхнули беспорядки, Иргашев выступил посредником между протестующими и властями, помогая разрядить напряженность. Одним из результатов переговоров стало одобрение создания комиссии из 44 человек с участием всех сторон беспорядков для расследования причин напряженности.



К маю 10 членам этой комиссии были предъявлены обвинения в том, что они якобы сформировали преступный консорциум.