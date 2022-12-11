В Кыргызстане создана "Ассоциация интеллектуальной собственности"

09:20 13.12.2022

В Кыргызстане создана Ассоциация интеллектуальной собственности, сообщила заслуженная артистка КР, певица Асель Турдалиева 13 декабря на пресс-конференции в АКИpress.



По ее словам, проблема защиты авторских прав не решалась десятилетиями.



Организация 28 ноября прошла регистрацию в Министерстве юстиции, в ее составе 9 учредителей.



Ассоциация будет заниматься защитой интеллектуальных прав не только эстрадных исполнителей, но представителей кино, театра, телевидения, художников, композиторов, хореографов.



В уставе организации отражены ее задачи: помощь физическим и юридическим лицам КР в защите интеллектуальной собственности, взаимодействие с госорганами и международными объединениями в области интеллектуальной собственности, улучшение законодательства КР в этой сфере.



Планируется провести ряд мероприятий по защите интеллектуальной собственности, рассказала она.



Как рассказал ведущий, саунд-актер Урмат Борченов, в настоящее время креативная экономика дает возможность стране продвинуться вперед, поэтому важно защищать интеллектуальные права.



Он выразил надежду, что создание ассоциации поможет авторам создавать уникальный контент.



Также разрабатывается программное обеспечение для защиты интеллектуальных прав авторов, добавил он.



У Кыргызстана нет выхода к морю, а но для кыргызских исполнителей и кинодеятелей есть восьмимиллиардный рынок. Должен быть стимул дл создания оригинального контента, добавил он.



А.Турдалиева добавила, что надо пропагандировать традиционную музыку.



Певица Асель Турдалиева пояснила, почему в сферу деятельност ассоциации входит и защиты интеллектуальных прав хореографии.



У ансамбля "Ак-Марал" постановки были высокопрофессиональными, для их выступлени композиторы специально сочиняли композици, а сегодня на тоях эти композиции и движени ансамбля используют разные небольшие группы – все это украдено, отметила А.Турдалиева.



"В КР многие авторы и исполнители пришли к такому: ладно, пусть поет, я, что буду судиться? Но сколько можно, 30 лет. Должен быть порядок", - отметила А.Турдалиева.



Также на сегодня есть случаи, когда песня какого-нибудь исполнителя становится популярной, специальными программами стирают его голос и исполняют с готовой аранжировкой, назвала певица еще один вид кражи интеллектуальной собственности.



На вопрос о механизмах борьбы с кражей интеллектуальной собственности, А.Турдалиева ответила, что будет комиссия, которая будет разбираться с такими случаями. Вначале будет предусматриваться досудебное улаживание споров.