Блинкен "готов аплодировать Ташкенту за достижение соглашения о демаркации границы с Кыргызстаном"

09:49 13.12.2022

13 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Решение приграничных вопросов Кыргызстана и Узбекистана: Госдеп аплодирует



Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым и заявил, что готов аплодировать Ташкенту за достижение соглашения о демаркации границы с Кыргызстаном. Стенограмма разговора представлена на сайте Госдепа.



Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана.



"Я действительно хочу поаплодировать Узбекистану за достижение соглашения о демаркации границы с Кыргызстаном. Я думаю, что это посылает мощный сигнал многим в регионе и за его пределами о важности возможностей дипломатии для решения этих проблем. Я также ценю ту работу, которая ведется по реформам, в том числе свободе вероисповедания, принудительному труду и, конечно, нам есть что обсудить, в том числе и по Афганистану", - сказал он.



Напомним, в начале ноября 2022 года министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Владимир Норов и Жээнбек Кулубаев подписали в Бишкеке соглашение об отдельных участках узбекско-кыргызской границы и межправительственное соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.



Законопроекты о ратификации документов были приняты Законодательной (Нижней) палатой и одобрены Сенатом узбекского парламента и Жогорку Кенешем Кыргызстана.



Президенты двух стран уже подписали соответствующие законы.