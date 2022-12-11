Министр Чимэд обвинил экс-президента Монголии Баттулга Халтмаа в краже угля

09:54 13.12.2022

Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа виновен в краже угля, - министр экономики

11 декабря министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд разместил информацию на своей странице соцсети. В этой информации автором кражи угля является бывший президент Баттулга Халтмаа.



"Когда Баттулга Халтмаа занимал пост президента в 2017-2021 годах, он был как владелец Таван-Толгойского угля. Руководители компании ЭТТ (Эрдэнэс Таван-Толгой) и железных дорог подлизывались к нему, бегали за ним и становились героями труда и заслуженными деятелями отрасли. Он пригрозил посадить в тюрьму тех, кто с ним не согласен. Депутаты-предприниматели сбегались к нему с подарками и присягали на верность. Когда группа людей входила в его комнату, они кланялись под углом более 90 градусов. Женко (Баттулга создал свою компанию "Женко" в 1992 году. С тех пор название компании стало его прозвищем) всего лишь автор кражи угля. Трагедия монгольского государства", - написал он.



Х.Баттулга Ерөнхийлөгч болж, хууль хяналтынхныг харцаараа хөдөлгөдөг байхад энэ Шүүрт захиалгаар сүртэй нэвтрүүлэг хийж бусдыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яллаад, гэмт хэрэгтэн болгодог байж бил ээ. Шүүх, прокурор, АТГ-ын үүргийг ганцаараа гүйцэтгэдэг байв. Цаг өөр болжээ.👍 pic.twitter.com/skoja5MpCU



- Khurelbaatar Chimed (@KhurelbaatarCh) December 11, 2022



Баттулга Халтмаа родился 3 марта 1963 года в Улан-Баторе. В 1982 году окончил Училище изобразительных искусств Монголии по специальности "художник". С 1982 по 1986 год работал художником в Комитете изобразительных искусств Монголии.



С 1986 по 1989 год - член национальной сборной МНР по самбо и дзюдо. Чемпион мира по самбо (1983), вице-чемпион мира (1986, 1990).



С 1992 по 1997 год - генеральный директор компании "Женко", затем до 2004 года также работал в бизнес-структурах Монголии.



С 2004 по 2016 год - член Великого государственного хурала Монголии.



С 2008 по 2012 год - министр дорог и транспорта Монголии, с 2012 года - министр промышленности и сельского хозяйства Монголии.



В 2017 году выдвинут на пост президента Монголии от Демократической партии.



7 июля 2017 года одержал победу на президентских выборах. Был президентом страны до 2021 года.