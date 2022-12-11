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О национализме в Казахстане. Вновь нарастает противостояние по языковому признаку, - Данияр Ашимбаев
09:58 13.12.2022

О национализме
Данияр Ашимбаев: Уже неоднократно говорилось о том, что т.н. "мнение социальных сетей" не отражает реальной картины общественного мнения населения страны

Данияр Ашимбаев, 8 декабря

Уже неоднократно говорилось о том, что т.н. "мнение социальных сетей" не отражает реальной картины общественного мнения населения страны.
Соцсети дают картину очень гипертрофированную картину, основанную во многом на крикливости и провокационности контента, генерируемого относительно небольшим сегментом, а во-вторых, соцсети являются инструментов манипуляций общественным мнением. При этом мы видим, что порой традиционные СМИ регулярно пользуются соцсетями в качестве источника информации или дают материалы из серии "казахстанцы возмущены..."
Социологи, которые производят регулярные и системные замеры, находятся в сложном положении: с одной стороны, регулярные опросы - достаточно дорогостоящий процесс и своих средств не хватает, а с другой - результаты проводимых исследований, как правило, принадлежат заказчикам, которые не всегда дают санкцию на их открытое обнародование. Это вкупе и приводит к гипертрофированному восприятию общественного мнения.

Сетевое информационное поле Казахстана давно находится под сильным прессингом, направленным на разжигание национальной и социальной розни, дискредитацию силовых структур и органов власти (которые, конечно, сами дают немало поводов для критики), а также на антироссийскую и антикитайскую пропаганду. Казахстанцев активно пытаются вовлечь в российско-украинский и армяно-азербайджанский конфликты, а заодно и втянуть в "национально-религиозное противостояние" в СУАР. Несложно заметить, что последним особенно грешат СМИ, в открытую финансируемые правительством США. В остальных направлениях явно отмечается смычка между националистической и либеральной пропагандой, которые перешли уже от проповедей к конкретному подавлению всех альтернативных точек зрения ("гражданин А повесил на аватарку российский флаг", "гражданка Б носит георгиевскую ленту", "компания В пригласила на гастроли певицу, которая не осудила российскую агрессию"). Нужно отметить, что националистическая пропаганда сильно смыкается с и без того идущей религиозно-клерикальной истерией, а заодно и с воинствующим традиционализмом, которым прочно укрепляется в общественном пространстве - и политических институтах. Последние тенденции достаточно активно проникают в молодежную среду, страдающую от социальной необустроенности и имеющую крайне низкий образовательный и культурный уровень (речь уже не о маргинальных группах, а о молодежи в целом).

Вновь нарастает противостояние по языковому признаку (а это тема уже далеко не межнациональная) и по политическому (пантюркисты/панисламисты и западники против евразийцев).
Власть много лет пытается сформировать позитивную националистическую повестку, что удается очень плохо, поскольку рука об руку с ней идут ксенофобия у маргинализированных слоев и "постоколониальный синдром" у элит и среднего класса, который приобретает все более неадекватные формы и тщательно пестуется в качестве "любимой фобии" многих казахстанцев (хотя и не большинства).

Нужно отметить, что и традиционалисты идут в бой с агрессивными лозунгами, которые прикрывают конкретные бюджетные интересы (как отдельных групп, так и целых регионов) и борьбу за политическую и экономическую власть. Интересно и то, что традиционализмом (а по сути архаизацией) порой маскируются личные интересы (многожество, педофилия) и классовые (сакрализация власти и запрет на критику).
Президент им говорит про "совершенного человека" в творчестве Абая, а элиты воруют деньги со строительства памятников этому же Абая и устраивают скандалы вокруг "неправильных трактовок образа" классика.
Так и живем...

Источник - номад
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