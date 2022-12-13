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Новый порядок на нефтяном рынке - рыночные принципы почти не работают, - Ямасита Шиничи
10:18 13.12.2022

Nihon Keizai
Япония
13 декабря 2022

Nihon Keizai: США не смогут обеспечивать Европу нефтью вместо России

Европа начала готовиться к ответу России на введение ценового потолка на нефть, пишет Nihon Keizai. Ее главная надежда - найти замену в поставках из США. Однако у Америки есть собственные проблемы, и в прогнозах мало оптимизма. Она вряд ли сможет компенсировать ЕС потерю российского черного золота.

Европейский союз (ЕС) запретил импорт российской нефти по морю. Организация стран-экспортеров нефти и сотрудничающие с ней государства (группа ОПЕК+) решили придерживаться решения о сокращении добычи черного золота. Ситуация на нефтяном рынке стала хаотичной. Эпоха, когда сланцевые месторождения США возглавляли глобальное производство, а предложение определялось рыночными принципами, изменилась, и сейчас мы видим новый порядок, в котором доминируют обстоятельства, окружающие страны-производители нефти, и геополитические риски.

Потолок в 60 долларов за баррель, установленный для российской нефти ЕС, "Большой семеркой" и Австралией, направлен на снижение доходов Москвы от продажи черного золота. Поскольку цена на основную российскую марку Urals в основном находится в диапазоне 60 долларов, вероятность "срабатывания" ограничения увеличилась, если сравнивать с предлагаемым изначально верхним пределом в 65–70 долларов. Кремль готов ответить на это запретом на экспорт, что, несомненно, приведет к сокращению поставок из России, особенно в ЕС.

Европа пытается отреагировать, увеличивая стремительными темпами импорт из США. По данным американского Управления энергетической информации, общая стоимость экспорта из США в пять стран ЕС, включая Францию, Германию и Нидерланды, в январе-сентябре выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы, закупаемые Финляндией, в частности, выросли более чем в два раза. Многие наблюдатели пессимистично относятся к вопросу о том, смогут ли эти государства и дальше полагаться на Вашингтон. Это связано с непростой ситуацией вокруг сланцевых компаний, и возникают опасения по поводу возможности обеспечить экспортные мощности.

В сентябре произошло ощутимое восстановление американского производства, и, как ожидается, оно останется на рекордном уровне в 2023 году, но проблема заключается в замедлении темпов роста.

В 2019 году, до пандемии нового коронавируса, добыча увеличивалась более чем на один миллион баррелей в день, но в настоящее время она растет лишь наполовину от прежнего объема. Хотя спрос упал не так сильно, как ожидали различные мировые агентства, производство явно находится в тупике.
Сланцевая добыча, как правило, связана со стоимостью нефти. Например, если проанализировать последние 20 лет, то примерно в 2005 году, когда рыночная цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла, увеличилось количество работающих буровых установок.

И наоборот, в середине 2010-х годов, когда рыночная цена упала, число операций сократилось. Это свидетельствует о том, что тогда управление было более гибким, чем сейчас, особенно в крупных нефтяных компаниях. Руководство ориентировалось на рыночную стоимость. Эта структура нарушилась после начала пандемии в 2020 году. В этом году количество буровых установок увеличилось не так существенно, несмотря на значительный рост рыночной цены.

Сланцевые компании стремятся улучшить свое финансовое положение и ставят во главу угла доходы акционеров, все больше осознавая риски дальнейшего увеличения добычи черного золота в эпоху декарбонизации. Что произойдет, когда сланцевое производство пойдет на спад?

Инициатива перешла к ОПЕК
"ОПЕК возвращает себе прежние позиции". Об этом в последнее время заговорили рыночные аналитики. Сланцевые технологии привели к тому, что западные страны стали меньше зависеть от ближневосточного региона и меньше подвергаться геополитическим рискам. Увеличение влияния картеля ОПЕК может вернуть мировой рынок нефти к тому же состоянию, в котором он находился десять лет назад.
Увеличение и сокращение сланцевой добычи было связано с рыночными ценами, и в результате предложение черного золота отражало рыночные принципы. Однако, когда ведущую роль играет ОПЕК, большее влияние начинает оказывать ситуация в нефтедобывающих странах.
Их цель заключается в поддержании нефтяных цен, но у других государств, кроме Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), мало возможностей для наращивания добычи. Естественно, решение о ее сокращении учитывает обстоятельства, в которых находятся страны-производители нефти.

Произошел переход от эпохи, когда рыночные силы играли значительную роль в поставках черного золота и ценах на него, к периоду, когда в центре внимания находится ситуация в нефтедобывающих странах и геополитические риски, например, связанные с Россией. В труднопредсказуемой хаотичной ситуации прогноз Уолл-стрит по рынку на следующий год также выглядит неубедительно.
Автор: Ямасита Синъити (Yamashita Shinichi)

Источник - inosmi.ru
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