За Тибет! вновь бои на индийско-китайской границе

11:33 13.12.2022

Глава Минобороны Индии сообщил о столкновении с китайскими военными на границе

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что 9 декабря индийские солдаты смогли предотвратить попытку китайских военных пересечь границу страны в ходе столкновения на индийско-китайской границе в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш, передает Times of India.



"9 декабря в районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками. Наши войска мужественно остановили вторжение НОАК на нашу территорию и заставили их вернуться на свой пост",- сказал министр обороны на выступлении в парламенте.



Ранее о том, что 9 декабря вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло столкновение между индийскими и китайскими военными, сообщало агентство ANI. По данным его источников The Hindu, несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. И индийские, и китайские силы после этого были отведены.



LAC - условная демаркационная линия на приграничных территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете, протяженностью более 4 тыс. км. Ее утвердили после первого вооруженного конфликта двух стран в 1962 году. Активные боевые действия продолжались около месяца, Китай тогда на время занял Таванг, но позже отступил, и страны заключили перемирие. Однако споры Индии и Китая по этому вопросу происходят регулярно, поскольку до сих пор нет общепризнанной границы этой территории.