100 иноагентов кыргыз-интеллигентов просят вернуть им "Радио Свободу"

12:55 13.12.2022

13 декабря 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Блокировка "Азаттык Медиа". Общественные деятели обратились к президенту



Более 100 человек - представителей интеллигенции Кыргызстана, деятелей искусства и культуры, ученых, активистов и журналистов - выразили обеспокоенность ситуацией вокруг "Азаттык Медиа". Об этом сообщил "Азаттык".



В обращении к президенту Садыру Жапарову, спикеру Нурланбеку Шакиеву, председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и общественности Кыргызстана отмечается, что "блокировка сайта и банковских счетов не соответствует ни Конституции, ни законам".



"Свобода слова - основополагающая ценность кыргызского народа, хранимая и оберегаемая им на протяжении многих веков. Недаром у кыргызов говорят, что можно отрубить голову, но невозможно заставить замолчать. Нельзя не отметить, что радио "Азаттык" сыграло значительную роль в становлении самостоятельного, независимого Кыргызстана, внесло неоценимый вклад в достижение свободы, о которой мечтал кыргызский народ, и за которую боролись наши предки в советский период", - говорится в обращении.



Авторы обращения призывают руководство страны оказать содействие в обеспечении деятельности "Азаттык Медиа" и восстановлении его полноценной работы.



Под обращением подписались более 100 человек, среди которых народный поэт Шайлообек Дуйшеев, академик Абдыганы Эркебаев, профессора Кыяс Молдокасымов и Тынчтыкбек Чоротегин, действующие депутаты Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Мирлан Самыйкожо, Дастан Бекешев и ряд других парламентариев, экс-депутаты парламента Каныбек Иманалиев, Абдывахап Нурбаев, Аалы Карашев, Мирлан Жеенчороев, Айсулуу Мамашова и другие, политические и общественные деятели, писатели, активисты и журналисты.



27 октября Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио "Азаттык". В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") опубликовал видеоматериал под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана", в котором "применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".



Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай сделал заявление, в котором отметил, что "вещательная компания изучила содержание данного материала и не обнаружила никаких нарушений стандартов".