Кыргызский депутат Жамгырчиев нашелся. Пишет письма, шлет телеграммы...

14:13 13.12.2022

13 декабря 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Эмиль Жамгырчиев нашелся. В Жогорку Кенеше сообщили причину его отсутствия



Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев взял трудовой отпуск. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил его председатель Суйун Омурзаков.



По его словам, нардеп обратился с письмом на имя спикера парламента.



"В письме сообщается, что Эмиль Жамгырчиев просит отпуск в связи с тяжелой болезнью отца. Поэтому он отсутствует на заседаниях", - сказал Суйун Омурзаков.



Отметим, Эмиля Жамгырчиева 27 ноября задержал ГКНБ, затем отпустил. С того момента депутат не появлялся в парламенте. Коллеги сообщали, что якобы он приболел.



6 декабря Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством отменить оправдательный приговор Эмилю Жамгырчиеву.