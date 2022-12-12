|Арестованные кыргызские активистки Перизат Суранова и Клара Сооронкулова объявили голодовку
17:55 13.12.2022
В Первомайском районном суде Бишкека 13 декабря продолжают рассматривать меру пресечения активистам, блогерам, политикам и журналистам. Они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.
В ожидании процесса Перизат Суранова заявила журналистам, что объявила голодовку в знак протеста.
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В Первомайском районном суде Бишкека 13 декабря продолжают рассматривать меру пресечения активистам, блогерам, политикам и журналистам. Они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.
Экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову оставили под стражей в СИЗО-1 до 20 февраля.
Она заявила журналистам, что объявила голодовку.
Позже голодовку объявила активистка Перизат Суранова.