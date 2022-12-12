Таджикистан стал лидером по турпотоку россиян в 2022 году

18:01 13.12.2022

Таджикистан стал лидером по турпотоку россиян в 2022 году среди всех стран ближнего зарубежья.



Это следует из данных российского сервиса путешествий "Туту", который подвел предварительные итоги 2022 года и рассказал о самых популярных зарубежных авианаправлениях.



В ключевые тренды по перелетам за границу попали страны ближнего зарубежья. Так, топ-20 популярных стран с вылетом из России в 2022 году открывает Таджикистан.



Если в 2021-м доля пассажиров в республику составляла 4,89%, то уже в текущем равна 17,22%. Тогда как в другие страны объем перелетов пассажиров почти не изменился, а кое-где и вовсе упал.



Средний чек туда-обратно в 2021-м составлял порядка 24,9 тыс. рублей. В 2022-м - уже 27,6 тыс. рублей.



Наиболее востребованными в 2022 году из зарубежных направлений вслед за Таджикистаном стали Киргизия, Узбекистан, Армения и Азербайджан. В рейтинг также вошли Беларусь, Казахстан и Грузия.