Британские морпехи из 45-го батальона спецназа весь год действуют на Украине, - "Таймс"

20:12 13.12.2022

Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании принимали участие в секретных операциях на Украине в первой половине 2022 года. Об этом во вторник сообщила газета "Таймс" со ссылкой на заместителя начальника штаба обороны ВС Соединенного Королевства Роберта Магоуэна.



По его словам, военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты не только обеспечивали безопасность работников британского посольства в Киеве, но и были задействованы в других секретных операциях. "В январе текущего года 45-й батальон был в короткие сроки направлен из Норвегии […] для эвакуации в Польшу британского посольства в Киеве. Своего рода служба экстренной помощи", - указал Магоуэн.



"Затем в апреле они вернулись в страну (Украину - прим. ТАСС), чтобы восстановить дипломатическую миссию и предоставить защиту ключевым сотрудникам. Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков", - отметил военачальник.