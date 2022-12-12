К голодовке протеста присоединился экс-губернатор Жалал-Абадской области Бектур Асанов

20:19 13.12.2022

В Первомайском районном суде Бишкека 13 декабря продолжают рассматривать меру пресечения активистам, блогерам, политикам и журналистам. Они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.



В ожидании процесса бывший губернатор Жалал-Абадской области Бектур Асанов заявил журналистам, что объявил голодовку в знак протеста.



Ранее голодовку объявили экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, активистки Перизат Суранова и Рита Карасартова.