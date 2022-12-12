У кыргызского депутата Бакирова отнимают судом мандат. За подкуп избирателей

20:25 13.12.2022

Депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова хотят лишить мандата. Об этом 13 декабря АКИpress сообщил он сам.



По его словам, вчера, 12 декабря, в административный суд обратился оппонент Равшан Рыспаев с просьбой начать рассматривать материалы дела по факту подкупа голосов избирателей по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге суд удовлетворил ходатайство.



Депутат отметил, что решение незаконное.



Сам Бакиров утверждает, что его вины нет. Ранее МВД сообщало, что милиция не нашла состава преступления.



Бакиров считает, что таким образом власти пытаются оказать давление на "неугодным им депутатов".



Бакиров баллотировался в ЖК от Кок-Жарского округа.