Индийский миллиардер Гаутама Адани заявил о готовности инвестировать в Казахстан. Миттала - мало

20:29 13.12.2022

Индийский миллиардер заявил о готовности инвестировать в Казахстан



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане президента компании Adani Group Гаутама Адани - одного из богатейших людей планеты, сообщает сайт Акорды.



На встрече были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.



Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.



В свою очередь, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что компания заинтересована в сотрудничестве с казахстанской стороной и в других секторах экономики, в частности, в энергетике, нефтехимии и возобновляемых источниках энергии.



Adani Group - индийский конгломерат со штаб-квартирой в Ахмадабаде. Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и одним из богатейших в мире. Его состояние Bloomberg оценивает в $129 млрд.



Как пишет Kursiv.kz, Adani Group состоит из семи публично-зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных. В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация конгломерата достигла рекордных $280 млрд (17-кратный рост по сравнению с $16 млрд в 2015 году).