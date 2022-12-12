Кыргызстанский город Орловка остался без тепла

22:54 13.12.2022

Город Орловка остался без тепла: Названа причина



В городе Орловка проводится полное обновление нижней части основного котла, сообщает вечером 13 декабря пресс-служба государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики КР.







По состоянию на 20:00 13 декабря 2022 года в ГП сообщили, что в котельной филиала «Орловское предприятие теплоснабжения» произошел прорыв основного котла. «Круглые сутки ведутся ремонтно-восстановительные работы в составе бригады в количестве 25 человек, персонала филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго». Бригады полностью обеспечены всеми необходимыми материалами. Вся работа координируется руководством ГП. Ожидается, что в ближайшие часы работа по теплоснабжению будет восстановлена. Авария произошла в части устаревшего основного котла. На теплотрассах аварии не было», - говорится в сообщении предприятия.



Turmush писал, что из-за аварии этажные жилые дома остались без теплоснабжения. Коммунальное предприятия и мэрия связывают это с устаревшими трубами и паровыми агрегатами.



Как рассказала местная жительница Асель Иманкулова, из-за аварии в системе теплоснабжения в квартирах жилых домов температура установилась на отметке минус 10-12 градусов.



По данным мэрии, без теплоснабжения остались две школы и детский сад.



Главный инженер Орловского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения филиала государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики Мыктыбек Оторов проинформировал, что с 1965 года город обслуживают два паровых котла. Один из них не подлежит эксплуатации из-за физической изношенности. Второй котел отремонтировали и сдали в эксплуатацию.



У предприятия по теплоснабжению 1500 абонентов.



В полномочном представительстве президента в Чуйской области проинформировали, что соответствующие государственные органы начнут проверку по факту аварии на теплоцентрали в городе Орловка и прекращении подачи тепла в жилые дома.