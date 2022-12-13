Индия готова воевать на два фронта, - В.Скосырев

00:17 14.12.2022

13.12.2022

Генералы в Дели обеспокоены нехваткой истребителей

Владимир Скосырев



Впервые почти за два года между солдатами Индии и Китая вновь произошло столкновение. Это случилось на спорной границе в Гималаях. Согласно сведениям Дели, в секторе Таванг индийского штата Аруначал Прадеш (северо-восток страны) военные Китая и Индии получили легкие ранения. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в беседе с парламентариями обвинил китайскую армию в том, что она попыталась "в одностороннем порядке" пересечь линию фактического контроля, заменяющую границу. В ходе драки попытка китайцев войти на индийскую территорию была пресечена. Ранее в Дели заявили, что воины двух держав "разъединились". А командиры подразделений провели встречу в соответствии с механизмом, предусматривающим восстановление мира и спокойствия.

Как передает CNN, граница длиной 3379 км давно стала источником трений между Дели и Пекином. В июне 2020 года напряжение резко возросло после того, как в районе Аксай Чин (Ладакх) солдаты двух стран вступили в противостояние врукопашную. Тогда погибло по меньшей мере 20 индийцев и 4 китайца. Но в наши дни стороны постарались не допустить разрастания конфликта. Вопрос обсуждался не только военными, но и по дипломатическим каналам. Представитель МИД Китая Ван Вэньцзян, не упомянув об инциденте, заявил, что в целом обстановка на границе стабильная.



Индия и Китай сошлись в бою в 1962 году. В конце концов позже была проведена линия фактического контроля. Но ее точное прохождение служит источником раздоров между двумя странами. В сентябре индийское правительство сообщило о "разъединении" войск в одном из районов на западном участке границы. Это заявление было обнародовано накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, в котором участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. Там лидеры пожали руки друг другу. Позже, на саммите G20 в Индонезии, дело тоже ограничилось пожатием рук, двусторонних переговоров в кулуарах не было.



Стороны договорились ранее не применять на гималайском "фронте" огнестрельное оружие, но обе державы тщательно следят за тем, как ведет себя сосед. Китай недоволен растущими связями Индии с США. Тем более что Вашингтон инициировал создание Quad – четырехстороннего диалога по безопасности, куда входят США, Индия, Япония и Австралия. В Пекине также расценили как прямой вызов совместные военные учения подразделений США и Индии в штате Уттаракханд, поблизости от района в Гималаях, где китайские и индийские войска противостоят друг другу. Учения состоялись в ноябре.



До того как произошла стычка в горах, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сказал в парламенте, что из-за разногласий по границе в отношениях с Китаем образовалась "ненормальность". Дели дал ясно понять Пекину, что не потерпит попыток "одностороннего изменения статус-кво".



Пока стороны ведут себя сдержанно. Но доверия между ними нет. Тем более что националистически настроенные публицисты в Индии не устают напоминать о том, что в 1962 году Индия потерпела поражение, поэтому необходимо быть начеку. Причем Китай не единственный потенциальный соперник. Более 70 лет не стихают противоречия с Пакистаном из-за Кашмира, на который претендуют обе державы. Ответом Дели на возможную угрозу, как свидетельствует анализ Института Stimson (США), стала доктрина, провозглашающая необходимость вести войну на два фронта. Эта стратегия, разработанная в начале 2000-х годов, предусматривает создание таких средств сдерживания, которые не позволят агрессору захватить хотя бы часть индийской территории.



Но в состоянии ли Индия реализовать эту доктрину? Агентство Bloomberg, ссылаясь на безымянных чиновников оборонного ведомства, сообщило, что Индия не в состоянии дать отпор Китаю из-за того, что не может заменить устаревшие виды вооружений. В результате к 2026 году Индии будет критически недоставать вертолетов, а к 2030 году у нее не будет сотен необходимых истребителей. К концу нынешнего десятилетия у Индии останется менее 30 эскадрилий истребителей, тогда как для защиты границ с Китаем и Пакистаном нужно иметь 42 эскадрильи. Неважно обстоят дела и с перспективной техникой для сухопутных войск. Почему же это происходит? Все потому, что премьер Моди пробивает наращивание производства вооружений у себя в стране, а предложения о закупке иностранной боевой техники откладываются в долгий ящик. Между тем Индия пока не в состоянии самостоятельно выпускать многие виды современного оружия.



В беседе с "НГ" Виктор Литовкин, полковник в отставке, обозреватель ТАСС, отметил: "У Индии достаточно мощная авиация. Например, самолет Су-30МКИ сделан в Индии по индийскому заказу. Вся электроника французская, израильская, индийская – так сами индийцы хотели. Танк Т-90 тоже в Индии собирается. Ракета Brahmos совместного российско-индийского производства работает на разных платформах – на самолетах, на кораблях, в качестве средства "земля–земля". Так что индийская оборонная промышленность достаточно мощная. Тем более что Bloomberg работает на американцев, которые ставят задачу вытеснить российских оружейников с индийского рынка".