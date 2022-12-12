В Лондоне задержан китайсий олигарх Чжан Ли. Обвиняют в подкупе чиновников из США

07:22 14.12.2022

В Лондоне задержали китайского миллиардера из-за подозрения в подкупе чиновников из США

Китайский миллиардер Чжан Ли задержан лондонской полицией по обвинению в якобы подкупе чиновников из США. Об этом сказано в сообщении компании Guangzhou R&F Properties, председателем правления и гендиректором которой он является, в соцсети WeChat.



Согласно заявлению, Чжан Ли задержан по "ложному доносу" о том, что он организовал для подкупа в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб Сан-Франциско и обеспечил их проживание в отеле. В компании пообещали "принять юридические меры" в отношении доноса.



Миллиардера отпустили под залог в 15 млн фунтов (около 18,4 млн долларов). Британский суд продолжает рассматривать возможную экстрадицию миллиардера в США. Как пишут китайские СМИ, благодаря взятке Чжан Ли получил торговый контракт в Калифорнии.