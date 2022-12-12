В Джалал-Абаде задержан блогер. Вымогал у чиновника 30 тысяч сомов

07:33 14.12.2022

, 14 декабря 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Джалал-Абадской области задержали блогера. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, Д.С.М. вымогал деньги у руководителя госучреждения Ала-Букинского района за прекращение публикаций различных провокационных статей в социальных сетях.



Блогера поймали с поличным при получении 30 тысяч сомов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.



Возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК КР.