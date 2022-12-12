Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?

09:43 14.12.2022

В Ташкенте в махалле "Ширин" президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев зашел в один из многоквартирных домов, поговорил с хозяином квартиры, поинтересовался, тепло ли у него дома.



На опубликованных кадрах глава РУз стучится в одну из дверей многоквартирного дома, ему открывает мужчина. Мирзиеев спрашивает у жильца, как у него дома с теплом. Мужчина отвечает на вопрос, а после признается, что нервничает.



Мужчина: Честно, я, как сказать, чуть-чуть нервничаю.



Мирзиеев: Почему?



Мужчина: Вообще-то я вас в первый раз вижу вот так.



Мирзиеев: Узнали меня, да?



Мужчина: Конечно.



Далее они пожали друг другу руки.



"Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Холода пройдут. Мы будем делать [все], чтобы вам было тепло, еще лучше", - пообещал Мирзиеев.



С начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. Возник дефицит газа, введены веерные отключения электричества.