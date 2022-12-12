СкандалKZ. Насильники и сутенеры работали по детской программе Art Sport

09:48 14.12.2022

Тысячи мертвых душ и миллиард тенге хищений из бюджета. В Генпрокуратуре рассказали о результатах расследования громкого коррупционного скандала, связанного с деньгами, которые государство выделило на развитие детского спорта и творчества. В списках программы Art Sport числилось порядка 6 тысяч детей, которые никогда не посещали занятий. Впрочем, шокировало следователей не только это



Азиза Исабай, ktk.kz, 12 декабря



Тысячи мертвых душ и миллиард тенге хищений из бюджета. В Генпрокуратуре рассказали о результатах расследования громкого коррупционного скандала, связанного с деньгами, которые государство выделило на развитие детского спорта и творчества. В списках программы Art Sport числилось порядка 6 тысяч детей, которые никогда не посещали занятий. Впрочем, шокировало следователей не только это.

Дархан Дуйсембай, официальный представитель Генеральной прокуратуры РК:

– В некоторых регионах обучением занимались лица, не имеющие квалификации или имеющие судимость за преступления против половой неприкосновенности, организацию притонов для занятия проституцией. Также установлено несоответствие помещений для секций и кружков санитарным нормам. По фактам мошенничества, хищения, дачи и получения взятки начаты 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц.

После всего этого в Генеральной прокуратуре заявили, что теперь проверять то, как и на какие цели расходуются средства Art Sport, будут самым пристальным образом.

Напомню, скандалы начали сопровождать программу больше года назад. Все это время квалифицированные тренеры, педагоги и родительская общественность пытались доказать, что деньги, выделенные государством на развитие детского спорта и творчества, использовались не по назначению. Финансирование программы Art Sport в итоге было значительно сокращено, что вызвало еще большую волну негодования. Сейчас она работает относительно стабильно, но бесплатных мест в кружках для развития творчества и спортивных секциях по-прежнему не хватает. Общественники тем временем опасаются, что чиновники вновь могут превратить программу в коррупционную кормушку для себя и своих приближенных.

Куат Ергалиев, председатель президиума Республиканского общественного объединения Artsport Qazaqstan:

– Сейчас акиматы принимают бюджет. Они закладывают минимальные цены, которые сейчас на 2023 год очень маленькие. В этом году приняли постановление, что в случае возникновения дефицита акиматы могут потребовать деньги с республиканского бюджета, но это лазейка для акимата. Потому что они не хотят тратить деньги там, где им неинтересно. Сейчас, в нынешней системе, когда количество ваучеров ограничено, всегда будут такие проблемы, коррупционные нарушения, в первую очередь со стороны государства.