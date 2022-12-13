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К оружию тянутся на равнинах, островах и горных вершинах. Весь мир - в труху..., - М.Макаров
09:52 14.12.2022

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АО "РС-БАЛТ" ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АО "РС-БАЛТ". 18+
Столкновения, грозящие перерасти в крупные вооруженные конфликты, происходят сразу в нескольких регионах планеты.

В Ереване уверяют, что события в Лачинском коридоре чреваты гуманитарной катастрофой.
Одновременно с резким обострением сербско-косовского противостояния о себе напомнили еще несколько "горячих точек" на карте мира. Причем это не только "привычные" Карабах и Тайвань, но и Гималаи, где в перестрелку вступили индийские и китайские солдаты.

Перекрытие Лачинского коридора
Азербайджан во вторник перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщило агентство Armenpress. Днем ранее группа азербайджанцев, которые представились экологами, заблокировала Лачинский коридор (трассу Степанакерт - Горис). Это единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах.

В Ереване инцидент был расценен как провокация официального Баку, направленная на создание гуманитарной катастрофы. И.о. главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян и вовсе заявил, что "Азербайджан начал тотальную блокаду Нагорного Карабаха".

Стоит отметить, что еще в начале декабря в Ереване предупреждали, что Баку готовит почву для того, чтобы закрыть Лачинский коридор. "Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха уже не существует, а также не существует понятия коренного армянского населения Нагорного Карабаха", - сказал тогда спикер армянского парламента Ален Симонян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал во вторник внеочередное заседание Совета безопасности, а также обсудил ситуацию по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув важность обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом и осуществления последовательных шагов российской миротворческой миссии в этом направлении.

В свою очередь, МИД Армении распространил заявление, в котором говорится, что Совет безопасности ООН и минская группа ОБСЕ должны обратить внимание на события в Лачинском коридоре, "которые чреваты гуманитарной катастрофой". При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что попытки Азербайджана перекрыть Лачинский коридор являются проявлением "политики этнической чистки".

Косово у последней черты

Сейчас в Степанакерте предлагают увеличить количество российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе, а также наделить их международным мандатом, желательно от СБ ООН, что, по словам Давида Бабаяна, позволит "предотвратить новые провокации со стороны Азербайджана". При этом Бабаян отметил, что сейчас миротворцы не уполномочены принуждать к миру, "как это было в Косово и иных местах", а международный мандат "даст новое качество миссии".

Как сообщили в Минобороны России вечером во вторник, командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Стрельба в Гималаях
Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях на протяжении десятилетий остается источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник подтвердил попытку вторжения военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК) на индийскую территорию в районе штата Аруначал-Прадеш. "9 декабря 2022 года войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг. Наша армия стойко ответила на эту попытку Китая", - заявил он.

Информационное агентство ANI со ссылкой на источники сообщило подробности этого инцидента. По данным агентства, китайские военные вышли на линию фактического контроля, которая разделяет две страны, но были остановлены индийскими военными. В завязавшейся перестрелке несколько военнослужащих с обеих сторон получили ранения, после чего обе стороны немедленно отошли из этого района.

С китайской стороны также прокомментировали инцидент в Гималаях. Как сообщил официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа, военнослужащие НОАК, столкнувшись с "противозаконными действиями армии Индии, препятствовавшей патрулированию", проявили себя "профессионально, продолжая контролировать ситуацию". При этом в НОАК потребовали, чтобы "индийская сторона строго контролировала свои войска, находящиеся на передовой, вместе с Китаем поддерживая мир и безопасность на границе".

Проверка нервов у Тайваня
Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. Однако, как отмечают наблюдатели, число задействованных в этих маневрах бомбардировщиков еще не было столь велико, как в минувшие сутки.

Оборонное ведомство Тайваня во вторник зафиксировало заход в опознавательную зону ПВО острова 21 самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая. В маневрах, по данным Тайбэя, участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6, истребитель J-11, а также два противолодочных самолета Y-8. Военные Тайваня задействовали для наблюдения корабли, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2–3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию властей КНР.

В Вашингтоне на прошлой неделе подчеркнули, что поставки американского оружия Украине не повлияют на оказание военной помощи Тайваню. При этом в Пекине осудили включение в оборонный бюджет США статьи, предполагающей военную помощь Тайваню на сумму до $10 млрд, и призвали администрацию Джо Байдена перестать "разыгрывать тайваньскую карту" с целью сдерживания Китая.

В Косове легче не стало
Ситуация вокруг Косова, где обстановка резко обострилась в минувшие выходные, остается напряженной, рассказал во вторник посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. При этом в МИД России журналистам сообщили, что Москва поддержит обращение Белграда в Совбез ООН в случае подачи Сербией заявки на проведение заседания СБ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз. Как писал ранее "Росбалт", Белград расценивает это как нарушение достигнутых ранее соглашений.

Михаил Макаров
13.12.22

Источник - rosbalt.ru
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