Минобороны Казахстана предложило наказывать за фейки об армии в особый период

09:54 14.12.2022

Министерство обороны Казахстана предложило ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков или информации, дискредитирующей ВС Казахстана, в особый период. Об этом сообщает "Спутник Казахстан".



Согласно разъяснению военного ведомства, под особым периодом понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами Казахстана "О военном положении", "О чрезвычайном положении" и "О противодействии терроризму".



Как отмечается, в мирное время в соответствии со статьей 20 Конституции Казахстана цензура запрещается. При этом в соответствии пунктом 3 этой же статьи Конституции, не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения государственного конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства и т. д.



Вместе с тем ответственность за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации или сведений, которые дискредитируют Вооруженные Силы РК, другие войска и воинские формирования законодательно не предусмотрена. В ведомстве считают, что в особый период распространение подобной информации может нанести значительный ущерб гражданскому населению и безопасности государства.