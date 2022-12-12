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Русская культура способна пошатнуть Запад, - Дмитрий Орехов
10:39 14.12.2022

Русская культура способна пошатнуть Запад
Дмитрий Орехов
писатель
12 декабря 2022,
Перед каждой конфликтующей стороной встает вопрос: как убедить противника, что его поражение неминуемо? Выгоды от такого воздействия на сознание огромны, ведь даже обычный человек принимает решения не столько на основе фактов, сколько на основе их интерпретации. История знает случаи, когда победивший на поле боя, неверно оценив обстановку, уступал проигравшему. Во время Семилетней войны российские полководцы не поверили в свою удачу и подарили уже фактически завоеванную Пруссию разгромленному русско-австрийскими войсками Фридриху II.

Запад уже давно демонстрирует признаки разложения, сфера его влияния уменьшается, а попытки навязать свои взгляды вызывают глухой ропот и недовольство. Но есть одно "но". За последние 400 лет бесконтрольного колониального грабежа и экспансии наш противник совершенно отвык идти на попятную. И это большая проблема. Пока западный человек верит в свою победу, пока он считает себя ковбоем Мальборо, оседлавшим лошадь истории, Запад будет переть напролом и с презрением отвергать саму возможность компромисса. Выход из этой ситуации только один: объяснить, наконец, ковбою, что происходит.

В этом смысл информационно-психологической войны. Когда-то, во времена СССР, они сломали нас. Теперь мы должны сломать их.

Однако здесь мы встречаемся с очевидной трудностью. Как доказал известный голландский ученый Тен ван Дейк, первым шагом в контроле над дискурсом является контроль над контекстом. А контекст для любых сообщений из России выстроен негативный, причем Запад выстраивал его десятилетиями, если не столетиями. Нелегко произносить речи перед собранием, если вас всякий раз представляют в негативном ключе. Все шлюзы доверия с той стороны перекрыты, все люки наглухо задраены, и сама мысль, что информацию из России можно воспринимать всерьез, объявлена абсолютной крамолой. Что же нам делать? Опустить руки? Ни в коем случае.

Способ доносить информацию всегда есть. Легко пресечь такие виды дискурса, как политический, публицистический и медийный, но почти невозможно перебить дискурс художественный. Послание в художественной форме преодолевает все преграды. Бессмысленно предварять авторское чтение рассказа словами: "А сейчас перед вами выступит плохой сочинитель". Любой человек скажет на это: "Ладно, пусть выступает, а я уж сам решу, насколько он плох".

В отличие от публицистической статьи и научного труда (здесь можно пройтись по цепочке доводов и все оспорить), художественное произведение непроверяемо и неоспоримо. Оно несет проверку в самом себе. Если произведение хорошо само по себе, если оно состоялось как факт искусства, опровергнуть его невозможно. Именно поэтому художественная форма является лучшим (а иногда и единственным) способом доносить смыслы до враждебной аудитории.

Когда-то Советский Союз был разрушен с помощью художественной формы. Советская идеологическая машина вполне справлялась с западной пропагандой, однако против "Скотного двора" и "Архипелага ГУЛАГа" противоядия не было. На Западе это хорошо понимали. "Скотный двор" еще в 1947 году перевели на украинский, потом последовали переводы на другие языки СССР. А когда все (или почти все) в нашей стране поверили, что мы живем на скотном дворе (в ГУЛАГе), Советский Союз пал.

Магия художественной формы творит чудеса. Как объяснил еще Макиавелли, любое государство держится не только на силе, но и на доверии к власти (согласии). Утрата доверия приводит к краху. И если с силой Запада мы пока ничего не можем сделать, то согласие в атлантистских странах, нарушаемое то бунтами желтых жилетов, то выступлениями трампистов, – вполне уязвимая и доступная для нас цель. Когда мы убедим западного человека в том, что его мир – дрянь и гадость (как, собственно, это и есть на самом деле), рухнет и власть политиков-глобалистов. Выбив подпорку согласия, мы превратим Запад в жалкого уродца, в колосс на одной единственной глиняной ноге.

Именно поэтому мы должны, во-первых, подкармливать западных Солженицыных (представителей западной культуры, сражающихся с глобалистской антиутопией), а во-вторых, создавать произведения искусства, что называется, на экспорт.

Делать это непросто, но, к счастью, сейчас очень многое складывается в нашу пользу. Атаки либералов на христианское основание западной цивилизации привели к размыванию ценностной базы, а без ценностей всякая культура хиреет. Неудивительно, что Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства, подменяя их симулякрами и образцами масскульта. Фактически Запад настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать.

Все это возлагает определенную ответственность на нашу культуру. К сожалению, сейчас она порядком разорена. Правда, это не естественное ее состояние, а итог либерально-рыночного насилия. Однако Россия – страна великих традиций и великих возможностей. На культурном фронте все еще может перемениться.

И мы в любом случае должны дать этот бой.

Источник - vz.ru
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