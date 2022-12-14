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США намеренно нарушают правила международной торговли, - Пол Кругман
10:47 14.12.2022

The New York Times
США
14 декабря 2022
Почему США закручивают гайки мировой торговли?
Нобелевский лауреат по экономике: США намеренно нарушают правила международной торговли

США нарушают установленные ими же правила торговли для достижения своих стратегических целей, пишет обозреватель NYT Пол Кругман. По его мнению, подобная политика чревата ростом протекционизма во всем мире, что приведет к изменению основ мирового экономического порядка.

Пол Кругман

Помните, как однажды пресса пестрила заголовками о торговых войнах Дональда Трампа? Сегодня те опасения по поводу его тарифной политики кажутся чуть ли не надуманными: кого они волнуют, если мятежник оказался протекционистом?
Но некоторые из введенных Трампом тарифов все еще действуют, и в пятницу ВТО, которой поручено обеспечивать соблюдение правил глобальной торговли, заявила, что их официальное обоснование, а именно защита интересов нацбезопасности США, было незаконным.
Администрация Байдена, в свою очередь, в весьма грубой форме послала организацию куда подальше.

Проблема весьма серьезная - куда серьезнее тарифных истерик Трампа. Администрация Байдена стала проявлять удивительную жесткость в вопросах торговли, что, с одной стороны, вполне обосновано в контексте глобальной ситуации, а с другой - пугает. Тогда как Трамп лишь сыпал угрозами, Байден потихоньку сдвигает основы мирового экономического порядка.

С 1948 года торговля между странами с рыночной экономикой регулируется Генеральным соглашением по тарифам и торговле (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). В 1994 году ему на смену пришли правила Всемирной торговой организации.
Система ГАТТ/ВТО не предусматривает конкретного обязательного уровня для тарифов, но запрещает вводить новые или каким-либо иным образом ограничивать международную торговлю - по сути, фиксирует исход прошлых торговых соглашений, за исключением определенных регламентированных условий. Одно из этих условий, изложенное в статье 21, гласит, что страна может предпринимать действия, "которые считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности".

Звучит довольно универсально, но, по сути, так все и есть. И Трамп явно злоупотребил этой привилегией, заявив о необходимости введения тарифов на сталь и алюминий, чтобы защититься от угрозы… импорта из Канады.
Так получилось, что тарифы на канадские металлы отменили, как и большинство аналогичных европейских (хотя соглашение не предусматривает там полномасштабной свободной торговли). А в отношении Китая они все еще действуют, причем администрация Байдена говорит, что ВТО в данном вопросе полномочий не имеет. Америка сама определяет необходимость торговых действий с точки зрения национальной безопасности, и ни одна международная организация не может это решение оспаривать.

Так, стоп! По мнению правых, Байден и компания - глобалисты, спокойно относящиеся к Китаю и не желающие стоять за Америку горой. С чего они вдруг стали такими жесткими?
Отчасти потому, что американские политики лучше, чем когда-либо прежде, осознают нависшую над мировыми демократиями угрозу со стороны автократических режимов. Российско-украинский конфликт показал, что диктаторы иногда прибегают к военной силе даже тогда, когда это не имеет особого смысла, а попытка Владимира Путина наказать Европу прекращением поставок природного газа выявила риски экономического шантажа.
Китай - не Россия, но тоже автократия, причем набирающая мощь. И администрация Байдена пытается максимально ограничить ее потенциал наносить ущерб другим, сделав особый акцент на жизненно важных полупроводниках.

С одной стороны, Америка субсидирует внутреннее производство полупроводников, стремясь уменьшить зависимость от Китая по сравнению с другими поставщиками. Еще более радикальным шагом США стали новые правила, направленные на ограничение доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям - то есть они намеренно стремятся подорвать технологический потенциал соперника. Это довольно сурово; вы наверняка понимаете мои опасения.
Легко можно представить, как Китай апеллирует к ВТО, утверждая, что эти действия нарушают правила международной торговли. Но Соединенные Штаты заранее дали понять, что им все равно, а юрисдикция ВТО на эту политику не распространяется.

Но это еще не все. Крупнейшим политическим достижением администрации Байдена на сегодняшний день является принятие Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), который, несмотря на название, направлен в основном на борьбу с изменением климата. Субсидирование чистой энергии - это прекрасно, но не стоит забывать и о националистической стороне вопроса: например, предусмотренные IRA налоговые льготы при покупке электромобилей распространяются только на те авто, что были собраны в Северной Америке.

Почти наверняка этот экономический национализм, который позволяет борцам за защиту климата указывать все рабочие места, созданные за счет субсидий на экологически чистую энергию, был необходим для принятия законопроекта. Но нарушает ли эта политика правила торговли? Уж не знаю, как администрация будет действовать в том случае, если ее оспорят, но почему бы не отнести защиту окружающей среды к вопросам нацбезопасности?

Также речь может идти о защите потенциального американо-европейского соглашения о введении новых тарифов на китайскую сталь и алюминий в рамках борьбы с выбросами углекислого газа.
Но если для достижения своих стратегических целей нарушать правила готовы даже Соединенные Штаты, которые, по сути, и создали послевоенную торговую систему, не чревато ли это ростом протекционизма во всем мире? Чревато.
Тем не менее, на мой взгляд, администрация Байдена поступает правильно. ГАТТ важнó, но не важнее защиты демократии и спасения планеты.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671004020


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