Жэньминь жибао: Европа займется контрабандой российской нефти в условиях санкций

10:57 14.12.2022 Жэньминь жибао

Китай

14 декабря 2022

Какое влияние окажет западный потолок цен на российскую нефть?

Жэньминь жибао: Европа займется контрабандой российской нефти в условиях санкций



Чтобы обойти собственные санкции против России, европейские трейдеры начнут перевозить ее нефть контрабандой, пишет "Жэньминь жибао". Это приведет к появлению теневого рынка. Москва сохранит прибыль, а усилия ЕС по лишению ее доходов пропадут даром.

5 декабря Европейский союз, "Большая семерка" и Австралия официально ввели ограничение цен на экспортную сырую нефть из России, поставляемую морем. Они установили верхний предел цен на уровне 60 долларов за баррель. Кроме того, ЕС договорился каждые два месяца пересматривать действие механизма и вносить коррективы в соответствии с рыночными условиями, чтобы предел стоимости был как минимум на 5% ниже средней рыночной цены на российские нефтепродукты. Согласно этому механизму, если Москва будет продавать сырую нефть в третьи страны по цене выше потолка, компаниям из Евросоюза и G7 будет запрещено оказывать страховые, финансовые и иные услуги по ее транспортировке. В ответ на этот шаг Запада Кремль заявил, что не будет поставлять товар в государства, которые устанавливают ценовые ограничения.



Эксперты утверждают, что механизм ограничения цен носит скорее символический, чем практический характер, и его эффективность во многом зависит от реакции крупнейших нефтедобывающих продавцов и покупателей на международном рынке. Если Россия откажется принять это соглашение и перестанет экспортировать черное золото в страны, которые вводят потолок цен, эта система принудительного вмешательства в работу рынка может потерпеть неудачу, что внесет лишь еще больше неопределенности в предложение на рынке, увеличивая риск нехватки поставщиков и роста стоимости энергоресурса.



После многократных обсуждений был достигнут консенсус

Меры по ограничению цен заменили эмбарго на экспорт российской сырой нефти, согласованное ЕС в мае этого года. В то время Евросоюз предусматривал запрет на импорт морской нефти из страны с 5 декабря и запрет на импорт нефтепродуктов - с февраля следующего года. Процесс продвижения потолка цен был довольно мучителен. Это предложение было впервые выдвинуто Соединенными Штатами. В сентябре министры финансов стран G7 выступили с заявлением, в котором подтвердили свое намерение ввести лимит цен на российское черное золото. С октября ЕС усиленно развивал эту инициативу, но государства-члены союза имели совершенно разные мнения о конкретных условиях ограничения и никак не могли прийти к единому соглашению о порядке действия потолка цен.



Первоначально предельная цена на российскую нефть, предложенная "Большой семеркой", составляла 65–70 долларов за баррель. Но затем в Европейском союзе развернулся ожесточенный спор по поводу верхней границы. Греция, Кипр и Мальта, опорой экономики которых является судоходство, возражали, что такие санкции могут навредить морским транспортировкам, и говорили, что не хотят, чтобы цены на ресурс устанавливали ниже 70 долларов за баррель. Заявления трех прибалтийских стран едва не привели вовсе к отмене решения об ограничении цен. Польша, Эстония, Литва и другие считали, что потолок должен быть установлен между 30 и 40 долларами за баррель. В результате Варшава стала последней участницей в Евросоюзе, согласившейся на предельную цену в 60 долларов за баррель при соблюдении определенных условий.

Анализ показал, что это исторический момент на рынке нефти, который изменит ситуацию, в которой Россия получала огромные выгоды от торговли энергоносителями с Европой. Данные подтвердили, что доходы Москвы от экспорта нефти и газа выросли почти на 50% с февраля. Однако некоторые эксперты предположили, что это может быть лишь временный компромисс Европы и что потолок цен откроет "черный ход" для эмбарго на российское черное золото.

Agence France-Presse отметило, что это последнее решение о ценовом потолке ослабило ранее введенные ограничения, позволив компаниям из ЕС предоставлять услуги российским танкерам, которые соответствуют пределу стоимости. Очевидно, что существует тонкая связь между потолком цен и эмбарго на нефть. Поскольку Европейский союз больше не является крупнейшим покупателем нефти из России, баланс на мировом нефтяном рынке оказался нарушен, а потолок цен некоторым образом это компенсирует.



Столкнувшись с мерами по ограничению цен, российская сторона заняла жесткую позицию. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в страны, которые устанавливают потолок цен, будь то 60 долларов за баррель или любая другая цифра, поскольку это является вмешательством в рыночный механизм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не признает и не принимает никакие потолки цен, установленные западными странами на российскую нефть, и сейчас разрабатывает ответные меры.

Символическое значение больше, чем практическое



Европейский союз, "Большая семерка" и Австралия совместно ввели меры по ограничению цен на экспортную сырую нефть из России, поставляемую морем, что эквивалентно формированию альянса покупателей", - сказал Сюй Полин, директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук. С точки зрения современной международной ситуации такая мера, как потолок цен, является одним из санкционных средств против России со стороны западных стран. Ее цель - ограничение бюджетных доходов Москвы. Если рассматривать только торговые отношения, то ситуация, в которой покупатель хочет ограничивать цены на товар продавца, очень маловероятна. Поэтому нынешнее решение в основном отражается на услугах по транспортировке черного золота и страховании. Поскольку за перевозку энергоносителей в Европе отвечает большое количество судов, а расчеты по энерготранзакциям в основном осуществляются в долларах и евро, Запад обладает монопольными правами в сфере транспортных услуг и страхования, а также имеет большую власть в области ценообразования.

Стоит отметить, что предельная цена в 60 долларов за баррель в целом соответствует недавним расценкам на российскую нефть марки Urals. Министерство финансов РФ сообщило, что средняя стоимость нефти в ноябре составила 66,5 доллара, это на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. На самом деле уже 30 ноября цена за баррель сырой нефти Urals, отгружаемой из балтийских портов России, упала до 48 долларов без учета фрахта ресурса и страхования танкеров.



"Эффект западного потолка цен на российскую нефть, поставляемую морем, это уже больше, чем ничего, а символическое значение этого шага превышает практическое", - сказал Цуй Шоуцзюнь, профессор Школы международных отношений и заместитель декана Школы международного управления Китайского народного университета. Он пояснил, что с точки зрения стоимости предельная цена в 60 долларов за баррель аналогична прейскурантной цене нефти марки Urals, основного экспортного энергоресурса России, на конец ноября, поэтому для Москвы это не станет серьезным ударом и влияние потолка цен будет довольно ограниченным. Что касается времени реализации меры, то план по ограничению назревал давно. Его реальная эффективность будет со временем ослабевать, а воздействие на Россию может быть очень небольшим. Что касается цели, то ценовой потолок не окажет слишком большого влияния на прямые нефтяные сделки между Москвой и Европой и в основном ударит по сторонним покупателям, которые импортируют российскую нефть морем.



С момента начала украинского конфликта США и Европа ввели несколько раундов санкций по отношению к доходам России от энергоносителей, и ценовой потолок - лишь последнее звено в этой цепи.

"Меры по ограничению цен имеют две отличительные черты, - проанализировал Сюй Полин, - во-первых, обратите внимание на то, как осторожно оказывается давление: предел ограничивает доходы Москвы от энергоносителей, но в то же время позволяет ей получать минимальный уровень прибыли, чтобы она продолжала экспорт. Во-вторых, было оставлено пространство для маневра. Потолок цен не статичен, а будет пересматриваться каждые два месяца, давая место для колебаний стоимости".



Почему соглашение о потолке цен преодолело столько перипетий? По словам Цуй Шоуцзюня, Россия является одним из важнейших продавцов сырой нефти на мировой рынок. Основная цель США и Европы - найти баланс между стабилизацией глобальных поставок черного золота и сокращением нефтяных доходов Москвы. Окончательный план ценового потолка фактически является "компромиссом" Запада по поводу экспорта: с одной стороны, было необходимо выполнить задачу по ограничению доходов Кремля, а с другой - не допустить "вытеснения" российской нефти с международного рынка и сохранить стабильность цен.



Санкции против России - не панацея



Недавно на сайте газеты "Известия" была опубликована статья "Нерыночный механизм: о последствиях введения потолка цен на российскую нефть". В ней утверждалось, что "установление предельной цены знаменует собой начало конца свободной международной торговли". Автор называет подобный прецедент плохой практикой, которую быстро подхватят на других международных рынках. В то же время потолок цен в 60 долларов очень близок к текущей экспортной стоимости российской нефти, а это означает, что этот шаг Запада имеет очень ограниченный эффект. К тому же, Москва может вовсе отказаться от морского экспорта ресурса в Европу, но это не значит, что она полностью прекратит экспорт в ЕС. Вероятнее всего, она продолжит поставлять черное золото в страны Центральной и Восточной Европы, такие как Венгрия, которые затем будут отгружать ее в другие государства континента. В результате топливо, закупаемое европейцами, станет лишь дороже. Кроме того, Россия будет стремиться к дальнейшему увеличению поставок в азиатские страны.



"В настоящее время Европа столкнулась с огромными проблемами - это и энергетический кризис, и высокая инфляция, и экономический спад. Если меры по ограничению цен вызовут ответную реакцию Москвы, это не только еще больше изменит тенденции на рынке энергетики, но и будет иметь неблагоприятные последствия для экономики региона", - заключил Цуй Шоуцзюнь.



Британский журнал Economist недавно опубликовал статью, в которой подчеркивалось, что санкции Запада против России - такие как ограничение цен на нефть - не "панацея". Согласно отчету Wall Street Journal, по сравнению с природным газом рынок нефти имеет более широкую степень глобализации. Если на нем возникнет та же ситуация, что и с голубым топливом (нехватка в Европе), масштабы и последствия будут намного существеннее. Чем сильнее воздействует на Москву потолок стоимости, тем выше вероятность ее жестких ответных мер.



"В американо-европейском плане ограничения цен есть много лазеек и недостатков, которые в конечном итоге могут обернуться неприятными последствиями". Сюй Полин считает, что, во-первых, эта система не была обусловлена потребностью спроса и предложения на рынке, а потому не сможет надолго ограничить постоянную прибыль Москвы от экспорта. Во-вторых, за последние полгода Россия переместила большие объемы поставок на азиатский рынок, и структура глобального рынка претерпела серьезные изменения. В-третьих, она в настоящее время ищет альтернативных поставщиков страховых и финансовых услуг, а также формирует альтернативный механизм международных расчетов. В-четвертых, складывается "теневой рынок", и все больше нефти из российских портов увозится в неизвестном направлении. В итоге все обернется тем, что европейские трейдеры будут использовать контрабандную транспортировку российского энергоресурса по морю. Санкции США и Европы также побудили Москву и других активно избегать западных компаний судоходных и страховых услуг, что способствует развитию логистических цепочек "серого" экспорта черного золота.

"Последующее влияние западного потолка цен на российскую нефть зависит не только от действий России и ОПЕК+, но и от экономической обстановки в США и Европе и их будущей политики. Москва может подтолкнуть всю группу ОПЕК+ к сокращению добычи, чтобы удержать мировые цены на энергоресурс на определенном уровне и защитить общие интересы нефтедобывающих государств. Европа может скорректировать ценовой потолок в зависимости от давления на ее экономику, а Вашингтон под напором экономической рецессии - высвободить стратегические запасы нефти и ослабить санкции в отношении Венесуэлы, - считает Цуй Шоуцзюнь. - Что касается мирового рынка энергоснабжения, то соглашение об ограничении цен в краткосрочной перспективе немного подтолкнет мировую стоимость черного золота вверх. Однако из-за корректировок структуры импорта нефти другими заинтересованными сторонами Москва может сместить фокус на иных покупателей на глобальном рынке и поставлять им те объемы, которые ранее уходили в Европу. В среднесрочной и долгосрочной перспективе рост и падение мировых цен на нефть в основном будут тесно связаны со структурой глобального спроса и предложения, а также темпами восстановления экономик".



Автор: Цзя Пинфань (贾平凡) Источник - inosmi.ru

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