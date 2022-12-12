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|Эпидемия! В Таласской области Киргизии на карантин закрыли все школы и детсады
11:04 14.12.2022
14 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Рост ОРВИ. В Таласской области на карантин закрыли все школы и детсады
В Таласской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом все школы и детсады закрыли на карантин на десять дней - с 14 по 24 декабря. Об этом 24.kg сообщили в Таласском межрайонном центре госсанэпиднадзора.
По данным специалистов, всего по области 113 школ и 70 детсадов. Показатель непосещаемости составил 32 процента.
Ранее сообщалось, что на карантин в Чуйской области закрыты шесть школ, в Бишкеке - восемь.
Департамент профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора проводит ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации с ОРВИ и гриппом.
"На основании их мониторинга в случае отсутствия детей в школе до 20 процентов главные врачи районных/городских центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с отделами образования районов и городов внесут вопрос на заседание местных государственных администраций и органов местного самоуправления для рассмотрения и своевременной организации профилактических мероприятий и при необходимости введут карантин на местном уровне", - объясняли в Минздраве.