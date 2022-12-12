Россия окончательно распрощалась с Европой, - Драган Бисенич

11:30 14.12.2022 Danas

Сербия



Россия окончательно распрощалась с Европой

Danas: Россия поменяла парадигму отношений с модели Восток - Запад на модель Север - Юг



Россия отказалась от идеи о Европе от Лиссабона до Владивостока, пишет Danas. На смену концепции общего европейского дома пришел проект "Великая Евразия". Сотрудничество с Западом, если оно еще возможно, будет основываться на новых принципах.



Драган Бисенич (Dragan Bisenić)



На восьмой конференции "Примаковских чтений", которые проходят каждый год в честь бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова, первым взял слово министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отметил, что "прошлые отношения с Западом не восстановятся", и если сотрудничество вообще будет возможно, то оно будет основываться на "новых принципах".



По его словам, если европейская дипломатия "помпезно призывает защищать Украину", оправдывая это "защитой европейских ценностей", то "тогда мы не должны иметь ничего общего с подобной дипломатией". Помощник президента России Владимира Путина, бывший посол в Вашингтоне, Юрий Ушаков констатировал, что ранее "популярный проект создания единого пространства" от Лиссабона до Владивостока "явно провалился". "Соединенные Штаты Америки, - сказал Юрий Ушаков. - не хотели учитывать элементарные интересы России в области безопасности, и даже Европейский Союз" отказался от этого проекта. Все это означает "конец европейской безопасности в XXI веке".



Многополярный мир



Если раньше в России как своего рода метафору употребляли формулу "от Лиссабона до Владивостока", то сегодня правильно было бы сказать "от Мурманска до Мумбая и Шанхая". При таком повороте большее значение для России приобретает Каспийское море, чем Средиземное. Это полностью меняет всю парадигму внешней политики. Происходит пересмотр всего внешнеполитического наследия, и отбрасывается все ненужное, а укрепляется все насущно важное.



Некоторые из этих мыслей сформулировал первый выступавший - председатель оргкомитета академик Александр Дынкин. Он напомнил, что на предыдущих "Примаковских чтениях" много раз и в разном контексте говорилось, что пренебрежение к национальным интересам России грозит обострением международных отношений и угрожает европейской безопасности. Также Александр Дынкин заключил, что "сегодня это уже печальная реальность".



По словам Александра Дынкина, учитывая социальную ситуацию в разных регионах мира, можно сказать, что расколотые общества в расколотом мире - вот главная характеристика нынешнего порядка. Однако "конец европейской безопасности в XXI веке" не означает "конца истории". Александр Дынкин заявил, что "в России происходит смена концептуальной парадигмы международных отношений: с модели Восток - Запад на модель Север - Юг". "Великая Евразия" как проект пришла на смену концепции общего европейского дома, и "на этой территории будут развиваться главные события будущего многополярного мира".



В соответствии с этими предпосылками, на конференции не подняли ни одной темы, которая касалась бы Европы, хотя прежде она доминировала на всех семи конференциях, посвященных Евгению Примакову. Новая ориентация отражает убежденность России в том, в каком направлении будут развиваться международные отношения.



Так, много говорилось о влиянии на мировые отношения Китая, Индии, Турции, Евразии и стран Средней Азии. Соответственно меняется и российская внешняя политика. На протяжении многих лет восприятие Россией мира было горизонтальным по линии Восток - Запад. Теперь, во многом вынужденно, Россия смотрит на мир вертикально, ориентируясь на меридиан Север - Юг. Саму себя она считает (самопровозглашенным) Севером, который выстраивает тесные отношения с Югом.



Россия и Китай



Что касается Восточной Европы, то Россия не сомневается, что ее превратили в буферную зону от Бухареста до Таллина. К жизни вернулась старая идея Юзефа Пилсудского о "Междуморье" - конфедеративном государстве "от моря до моря", которое включало бы государства от Черного и Адриатического морей до Балтики.



К этой идее в свое время возвращался Збигнев Бжезинский, и теперь она вошла в арсенал Североатлантического альянса, противостоящего России. Подобная переориентация "Примаковских чтений", с одной стороны, объективно, а с другой, является реакцией на происходящее в евроатлантическом пространстве. Большое значение приобретают Япония и Иран, а также Афганистан. Япония хоть и связана тесно с США, не является членом Североатлантического альянса и не выходит из энергетического проекта "Сахалин", а кроме того, ведет переговоры о закупке большого количества газа в 2023 году. Участники конференции уверены, что японцы согласовали это с американцами, которые дали добро.



Иран - очень важная страна, поскольку находится на меридиане Север - Юг, а если говорить точнее, то Иран является частью транспортного коридора, который пролегает вдоль этого меридиана. С этой точки зрения, Иран, который имеет выход в Каспийское море, превращается в часть важной транспортной артерии, которая, вероятно, "сегодня даже важнее Средиземного моря". "Афганистан все еще не относится к приоритетам российской политики. Зачем нам терять время, ресурсы и силы на неприоритетные направления для российской внешней политики?



Да, Афганистан важен, проблематичен, но сейчас, прежде всего, для Таджикистана и Пакистана, а не для Москвы, хотя, конечно, мы поддерживаем определенные отношения с Кабулом", - объяснил академик Александр Дынкин. Турция занимает место Франции, которая во время первой холодной войны пыталась найти баланс между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Особенно во времена президента де Голля. Поскольку сейчас Франция полностью погружена в политику Вашингтона, ее место занимает страна, которая пытается найти баланс, и это Турция.



Больше нет сомнений в том, что Россия и Китай в этой проекции станут партнерами. Китайский профессор Янг Ксутонг заявил, что, если говорить о России, Китай намерен укреплять взаимное доверие и искать общие интересы. Они продолжат работать вместе, чтобы противостоять "давлению США".



Но если в противостоянии с Китаем США вступили в одиночку, то давить на Россию они будут вместе с другими членами Североатлантического альянса. Китайский профессор отметил, что необходимо дальше развивать такие объединения, как Шанхайская организация сотрудничества, а также БРИКС, в которых Китай и Россия являются главными локомотивами. На заседании стран ШОС, которое состоялось в сентябре этого года в Самарканде, присутствовали 22 государства, состоящие в разных отношениях с этой организацией. К тем, кто заинтересован в сотрудничестве с ней, относятся такие государства, как Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Мальдивы. Иран уже скоро станет постоянным членом ШОС. Китайский профессор Янг Ксутонг также отметил, что политика США больше не зависит от того, кто находится в Белом доме. По его мнению, "ни один следующий президент не изменит политику давления на Китай и Россию".



"Шанс" для Европейского Союза



Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях", особое внимание уделил экспансионистским амбициям Североатлантического альянса. Он отметил, что альянс "беззастенчиво отказался" от прошлых обещаний о нерасширении блока. По словам Сергея Лаврова, эти обещания были "устными, но клятвенными".



Более того, продолжая расширяться у российских границ, НАТО нарушил и письменные обязательства - те, которые были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Министр напомнил, что в их основе лежит принцип необеспечения своей безопасности за счет безопасности других ("неделимость безопасности"). Был там и пункт о недопустимости доминирования какой бы то ни было военно-политической организации на пространстве ОБСЕ. Североатлантический альянс проигнорировал все эти обязательства. По словам Сергея Лаврова, НАТО во главе с США пытается настроить Индию против Китая и внести разлад в АСЕАН.



Конечно, он подробно остановился на действиях Евросоюза, заявив, что Россия "искренне желает самостоятельности ЕС", который все еще располагает возможностями для того, чтобы стать одним из полюсов многополярного мира. Европейский Союз может участвовать в этих процессах на равноправных условиях, если осознает, что не обязан полностью подчиняться США.



Сергей Лавров подчеркнул, что у Европы есть интересы, которые не совпадают с интересами США, и которые Европа не может отстоять. "Это факт", - сказал российский министр иностранных дел. По его мнению, это подтверждает и визит французского президента Эммануэля Макрона в Вашингтон. Сергей Лавров также провел параллель между действиями украинских властей и косовских албанцев. И те, и другие унизили Брюссель тем, что откровенно заявили - они отказываются выполнять договоренности, достигнутые с помощью ЕС. Правда, Лавров все же релятивизировал идею всей конференции, переложив ответственность за прекращение сотрудничества на Запад. "Мы не отворачиваемся от Запада, он сам не хочет с нами сотрудничать", - сказал Сергей Лавров.



Похоже, Россия еще возлагает определенные надежды на ОБСЕ, хотя Сергей Лавров и сказал, что Польша добивается развала этой организации, поскольку это одна из возможных платформ для диалога, пусть и "убогая".



Тем не менее Россия считает, что не стоит переоценивать возможную роль ОБСЕ в будущем Европы. Раньше еще был шанс, что эта организация станет основной для будущей системы европейской безопасности и развития, но этот шанс безвозвратно упущен четверть века назад. Ни ОБСЕ, ни какая-то другая международная организация не вернет нас в мир, который существовал до 24 февраля 2022 года. А еще меньшую надежду миру дает иллюзия Парижской хартии для новой Европы 1990 года. Об этом было сказано на конференции. Судя по всему, грядет "новый мир" - мир, который профессор Ланкастерского университета Ольга Алексеевна Карневали назвала "миром стен". Источник - ИноСМИ

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