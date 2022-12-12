|Токаев наградил орденами 21 "культурных деятелей" Кыргызстана
11:35 14.12.2022
21 деятель Кыргызстана награжден госнаградами Казахстана. Фамилии
Кыргызча
Бишкек (АКИpress) – Ряд государственных, общественно-политических и культурных деятелей Кыргызстана награждены государственными наградами Казахстана за вклад в развитие отношений между странами.
Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщило посольство РК в КР, награждены следующие лица:
Орденом "Достық" II степени:
1. Акматалиев Абдылдажан Амантурович – директор института языка и литературы имени Чынгыза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики,
2. Аманова Роза Асановна – народная артистка Кыргызской Республики, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки,
3. Джумагулов Апас Джумагулович – Герой Кыргызской Республики, экс-премьер-министр КР,
4. Иманалиев Муратбек Сансызбаевич – экс-министр иностранных дел КР,
5. Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович – профессор, экс-посол КР в РК,
6. Казакбаев Руслан Айтбаевич – посол КР в Турции,
7. Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – государственный секретарь КР,
8. Кожошев Арзыбек Орозбекович – министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии,
9. Табышева Саламат Орозбековна – руководитель филиала "Фонда Мухтара Ауезова" в городе Чолпон-Ата,
10. Шеримкулов Медеткан Шеримкулович – Герой Кыргызской Республики, председатель Верховного совета Киргизской ССР.
Почетной грамотой президента Республики Казахстан:
1. Абдиралиев Нурлан Асильбекович – член культурного центра "Ассамблеи народа Кыргызстана", солист ансамбля "Достук",
2. Акматаева Турсун – представитель казахской диаспоры в Кыргызстане,
3. Жаманкулов Азамат Капарович – экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики,
4. Иманалиев Кайрат Олжобаевич – генеральный директор "НТРК",
5. Истамбаев Алмазбек Маматжанович – директор Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева,
6. Керезбеков Канат Керезбекович – заслуженный юрист КР,
7. Кудайбергенов Бактыбек Жапарович – председатель национального статистического комитета КР,
8. Осмонов Кыргызбай Арапбаевич – директор Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова,
9. Салымбеков Аскар Мааткабылович – почетный президент ассоциации "Дордой",
10. Тентишев Эркин Саткынбаевич – учредитель Азиатского медицинского института им. С. Тентишева,
11. Чермашев Бахыт Мухтаралиевича – корреспондент телеканала "Хабар".