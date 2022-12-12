Токаев наградил орденами 21 "культурных деятелей" Кыргызстана

11:35 14.12.2022

21 деятель Кыргызстана награжден госнаградами Казахстана. Фамилии

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Бишкек (АКИpress) – Ряд государственных, общественно-политических и культурных деятелей Кыргызстана награждены государственными наградами Казахстана за вклад в развитие отношений между странами.



Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



Как сообщило посольство РК в КР, награждены следующие лица:



Орденом "Достық" II степени:



1. Акматалиев Абдылдажан Амантурович – директор института языка и литературы имени Чынгыза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики,



2. Аманова Роза Асановна – народная артистка Кыргызской Республики, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки,



3. Джумагулов Апас Джумагулович – Герой Кыргызской Республики, экс-премьер-министр КР,



4. Иманалиев Муратбек Сансызбаевич – экс-министр иностранных дел КР,



5. Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович – профессор, экс-посол КР в РК,



6. Казакбаев Руслан Айтбаевич – посол КР в Турции,



7. Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – государственный секретарь КР,



8. Кожошев Арзыбек Орозбекович – министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии,



9. Табышева Саламат Орозбековна – руководитель филиала "Фонда Мухтара Ауезова" в городе Чолпон-Ата,



10. Шеримкулов Медеткан Шеримкулович – Герой Кыргызской Республики, председатель Верховного совета Киргизской ССР.



Почетной грамотой президента Республики Казахстан:



1. Абдиралиев Нурлан Асильбекович – член культурного центра "Ассамблеи народа Кыргызстана", солист ансамбля "Достук",



2. Акматаева Турсун – представитель казахской диаспоры в Кыргызстане,



3. Жаманкулов Азамат Капарович – экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики,



4. Иманалиев Кайрат Олжобаевич – генеральный директор "НТРК",



5. Истамбаев Алмазбек Маматжанович – директор Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева,



6. Керезбеков Канат Керезбекович – заслуженный юрист КР,



7. Кудайбергенов Бактыбек Жапарович – председатель национального статистического комитета КР,



8. Осмонов Кыргызбай Арапбаевич – директор Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова,



9. Салымбеков Аскар Мааткабылович – почетный президент ассоциации "Дордой",



10. Тентишев Эркин Саткынбаевич – учредитель Азиатского медицинского института им. С. Тентишева,



11. Чермашев Бахыт Мухтаралиевича – корреспондент телеканала "Хабар".