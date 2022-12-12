Токийский декаданс: кто победил на Miss International 2022

11:39 14.12.2022

"Все началось с покемонов и Сейлор Мун" Как анимешница и продавщица собачьего корма стала самой красивой девушкой в мире?



Завершился международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2022". Победительницей стала 22-летняя Ясмин Зельберг из Германии. За хрупкими плечами модели множество конкурсов красоты, а титул "Мисс Интернешнл" стал ее самой крупной победой. "Лента.ру" рассказывает о пути становления Зельберг и ее увлечениях.







"Мисс Интернешнл" - один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.



Умение убеждать присуще людям с твердым характером. Взглянув на Зельберг, можно ошибочно предположить, что это не про нее: длинные светлые волосы, добрые глаза и мягкая улыбка, обладательница которых, кажется, имеет кроткий нрав. Но ее достижения и стремление к победе говорят об обратном.



Коронация победительницы



Ясмин Зельберг родилась в Таллине, Эстония, но в годовалом возрасте вместе с семьей переехала в Германию, где провела всю сознательную жизнь. Однако о своих корнях девушка не забывала - навещала родственников, с которыми общалась исключительно на эстонском языке. Бабушка Зельберг, известный иллюстратор Пирет Мильдеберг, с детства прививала ей любовь к прекрасному. Это повлияло на выбор девушки - работать и развиваться в сфере красоты.



Однажды я увидела приглашение на кастинг в социальной сети. Поскольку я всегда мечтала стать моделью, то решила пойти. И я добилась успеха



Ясмин Зельберг о начале модельного пути



Помимо "Мисс Интернешнл", модель представляла Германию на конкурсе красоты "Мисс Земной Шар 2021" в Албании и на конкурсе "Мисс Супранэшнл 2022" в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс "Мисс Вселенная" вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших.



Я вкладываю все свое сердце и душу в свои проекты, цели и заботу о любимых людях, и я хочу поделиться этой любовью с миром



Ясмин Зельберг о том, что ее вдохновляет



Но в жизни Зельберг было место и для других занятий. В подростковом возрасте она занималась углубленным изучением английского языка и истории в Евангелической гимназии в городе Майнерцхаген, работала продавцом в компании Fressnapf, производящей корма для домашних животных, а в 2019 году поступила в Рурский университет в городе Бохум, где получила степень бакалавра по истории и философии. Зельберг также работала переводчиком, маркетологом и была менеджером по продажам.



Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные темы.



Вы любите ездить на метро? Я разрываюсь между "мне нравится смотреть на таких разных прохожих и фантазировать об их жизнях" и "о нет, как же много людей и тесно". Пока из всех метро, где я была, самым оживленным и многолюдным мне показалось парижское. Даже в сеульском не было столько народу. Впрочем, я рада, что столько людей используют общественный транспорт, это явно лучше для окружающей среды, чем, например, машины



Ясмин Зельберг о метро, мечтах и экологии



Зельберг с гордостью говорит о своих достижениях и не стесняется рассказывать поклонникам о своей повседневной жизни. Она так же, как многие из нас, приезжает на дачный участок к родственникам, чтобы копать картошку, а ее увлечения ничем не отличаются от любимых занятий других людей.



В Германии очень популярно аниме, и я была большой фанаткой японских мультиков с детства. Все началось с покемонов и Сейлор Мун, но потом я стала смотреть и другие тайтлы. Мое самое любимое аниме - "Кланнад".



Я помню, как смотрела аниме и читала мангу у себя в комнате и мечтала увидеть пейзажи оттуда вживую, а также размышляла, как они выглядят в реальности. Оказывается, иногда реальность прекраснее вымысла



Ясмин Зельберг о любви к аниме и восхищении японской природой



Победительница "Мисс Интернешнл 2022" убеждена, что участницы конкурса могут стать примером для многих юных девушек. "Конкурсантки должны быть хорошими людьми, не иметь вредных привычек. Я бы хотела иметь такой пример для подражания, когда была маленькой. Я хотела быть похожей на старшую сестру - хорошего человека, который был для меня примером во всем. Теперь я хочу стать таким человеком для других", - говорит Зельберг.



Алиса Удовик