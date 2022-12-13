Канада придумала новое извращение: в фигурном катании будут выступать мужские пары

12:20 14.12.2022

Канадская федерация придумала новое извращение: Теперь на льду в стране будут выступать и мужские пары.



Западные страны наперегонки соревнуются в том, кто больше придумает извращений. Содомиты проникли вовсе сферы жизни и пытаются их регулировать: половое созревание подростков, смену пола, искусство, спорт.



Но впереди паровоза бежит Канада. Недавно премьер-министр "осчастливил" своим присутствием шоу трансвеститов, где сделал программные для содомитов заявления.



Сейчас отличилась Канадская федерация фигурного катания. Теперь в канадском фигурном катании появятся однополые пары: мужчины смогут участвовать в соревнованиях по танцам на льду вместе с мужчинами, а женщины с женщинами. Более того, партнеры в парах извращенцев будут именоваться "фигурист А" и "фигурист Б".