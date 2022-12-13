Индия "предает" Россию: интрига в стиле Болливуда

14:23 14.12.2022 ИНДИЯ "ПРЕДАЕТ" РОССИЮ: ИНТРИГА В СТИЛЕ БОЛЛИВУДА

Либеральные СМИ с подачи специализирующегося на тонких информационных провокациях агентства Reuters огорошили русских читателей новым "предательством" Индии: премьер-министр Нарендра Моди "отказался" от ежегодного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Со ссылкой на "источник" в правительстве Индии и представителя Кремля Дмитрия Пескова отмечалось, что Путин тоже не планирует встречаться с Моди до конца 2022 года. Что происходит и где тут подвох?



Упор в информационных сообщениях делался на предполагаемом разладе, а не на том, что лидеры России и Индии уже встречались в сентябре в Узбекистане и несколько раз перезванивались в этом году по телефону. Обильно цитировалось также известное своей ангажированностью агентство Bloomberg. Оно утверждало, что решение "отменить" саммит было принято после "завуалированных угроз Путина применить ядерное оружие" в связи с конфликтом на Украине.



Якобы возмущенная этим Индия и решила тогда не проводить в конце года личный саммит лидеров обеих стран, предусматривающийся декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года. Так доверчивого читателя ненавязчиво подводят к напрашивающемуся умозаключению: союзнические отношения между Москвой и Нью-Дели рушатся из-за украинского конфликта, Индия переходит на сторону Запада, Россия оказывается в изоляции, и обходить западные санкции русским будет теперь намного сложнее. Так что вообще не пора ли капитулировать?



Старая методичка

Кстати, точно так же обслуживающие интересы Запада и шестой колонны в России либеральные СМИ обошлись с предыдущей манипуляцией Reuters на тему русско-индийских отношений, когда совместно пугали нас прекращением "прогнувшейся", дескать, под западным давлением Индией закупок русской нефти, ссылаясь при этом на совершенно непоказательные итоги всего лишь одного тендера. Хотя в целом Нью-Дели увеличил закупки русской нефти в 50 раз!



Да, реальность заключается в том, что до 24 февраля доля России в импорте Индией нефти составляла 0,2%, а в июне 2022 года уже 10%, в ноябре – свыше 20%. Так что Россия стала вторым по значимости – после Ирака – ее экспортером в Индию, причем по привлекательным ценам. Однако информационная война к реальности часто никакого отношения не имеет: главное – хитро перетащить обывателя на свою сторону, заставить его давить на свое правительство, смутить, испугать противника, вынудить его выкинуть белый флаг со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Абсолютно лживый нарратив о новой размолвке между Россией и Индией, естественно, стал объектом рукоплесканий на Украине. Глава МИД укрорейха Дмитрий Кулеба назвал "слова Моди" (?!) обнадеживающими. При этом Bloomberg оказался честнее тех, кто его цитировал, написав со ссылкой на источник в индийском правительстве, что отношения между Россией и Индией остаются прочными, однако Моди просто невыгодно в нынешних условиях "трубить о дружбе".



Где подвох?

А ведь это ключевой момент всей информационной кампании вокруг несостоявшегося личного саммита Моди с Путиным. С ним все абсолютно ясно. Путин ездит с визитами, когда есть что подписывать. Планы сотрудничества с Индией на годы вперед существуют, но мы сейчас живем в условиях полной неопределенности вокруг СВО, сегодняшним днем, и даже в Кремле не знают, что будет завтра, так как многое зависит не от России.



Моди же, естественно, и не думал "прогибаться". Наоборот, его личная встреча с Путиным лишь помешала бы в нынешних условиях двустороннему сотрудничеству, которое процветает, так как привлекла бы к нему ненужное сторонам дополнительное внимание и вызвала бы на Западе шквал ненужной критики. Деньги любят тишину.



Почему именно сейчас?

Честным аналитикам (не все из пишущей братии по глупости или сознательно подыгрывают Западу в информационной войне) стало также понятно, почему очередная антирусская "сенсация" появилась именно сейчас. Потому что, согласно индийским СМИ, шесть крупнейших русских банков получили разрешение открывать в Индии счета в рупиях для обслуживания резко возросшей двусторонней торговли.



Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам,



– сообщило индийское издание Mint со ссылкой на генерального директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая. По его словам, расчеты в рупиях решат проблему растущего торгового дефицита Индии в торговле с Россией.



"В торговле с Россией наш импорт в 10 раз превышает экспорт. Но для увеличения индийского экспорта в эту страну есть очень хорошие шансы, если Россия будет платить рупиями за индийские товары", – отметил Сахай. По данным Министерства торговли Индии, страна может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.



Согласно официальным данным, импорт из России в Индию увеличился в пять раз за первые пять месяцев 2022–2023 финансового года (начался в апреле) – до 17,23 млрд долларов, а экспорт Индии, наоборот, сократился. Национальные интересы страны требуют эту ситуацию изменить, и плевать индийцам на то, что они покусились на монополию доллара США в глобальной торговле, раз американцы превратили его в политическое оружие.



Восемь причин, почему Индия не отвернется от России

Смелость индийцев объясняется тем, что Запад слишком заинтересован в Индии. Во-первых, как во враге Китая, которого считает своим главным противником. Во-вторых, потому что Индия настолько тесно исторически интегрирована в западную экономику, что "зачистить" индийцев в ней нереально. В-третьих, Индия – самая населенная страна мира, имеющая диаспоры по всему свету. Запугать такую страну, имеющую очень сильную миллионную армию, просто невозможно.



В-четвертых, Запад знает, что Индия в любом случае не станет жертвовать своими исключительно стабильными, много раз успешно проверенными на прочность отношениями в различных областях с Россией, обеспечивающей, в частности, от 70–80% ее военных потребностей и имеющей большое, сдерживающее влияние на Китай. В-пятых, 1,5 миллиарда индийского населения, которое – в отличие от китайского – продолжает бурно расти, надо кормить, в том числе русским продовольствием.



Но главное – продолжать высокими темпами экономически развивать страну, что невозможно без относительно дешевых энергоресурсов, развития ядерной энергетики, в чем Нью-Дели полагается на Москву. В-шестых, у Путина существуют с Моди тесные и доверительные личные отношения, что в политике, особенно на Востоке, имеет большое значение.



Есть еще одна, уже седьмая по счету, важнейшая психологическая причина, почему Запад не может не только запугать, но и "уговорить" Индию порвать с Россией. Потому что, когда с Нью-Дели западники пытаются говорить в приказном тоне, у них ничего не выходит. Поскольку индийцы немедленно вспоминают, что они, столько давшие миру, были в течение 200 лет британской колонией и к ним относились как к "кули", систематически грабили, морили голодом, бросали в тюрьмы и убивали. Запад разрушил также процветавшую экономику Индии.



Помимо британцев Индию колонизировали португальцы, голландцы, французы, даже датчане. Поэтому, когда западники начинают читать мораль индийцам на тему отношений с Россией, которая больше, чем кто-либо еще, помогла Индии вернуть свободу и встать на ноги, они получают автоматически весьма жесткую отповедь: уж покомандовали в свое время, достаточно, теперь мы сами решаем, что делать, с кем дружить и как жить.



Кроме того, противостояние Москвы и Пекина с Западом укрепляет роль Индии как лидера получившего в этой ситуации второе рождение Движения неприсоединения, существование которого выгодно России, отвечая ненавистной Западу концепции многополярности. Чем это не восьмая причина?



Что с того?

Таким образом, совершенно очевидно, что повернуть Индию против России ни у кого не получится. Нью-Дели никогда не пожертвует "особо привилегированными российско-индийскими отношениями, российско-индийским стратегическим партнерством". Запад это хорошо знает и лишь имитирует, что пытается на них покуситься. Лживый нарратив об "отказе" Моди от встречи с Путиным рассчитан поэтому на то, чтобы смутить нас и поддержать Украину.



Он появился только в этой связи, а наши либеральные СМИ тупо клюнули на эту британскую провокацию, хотя кто-то, наверное, и сознательно: вредителей и саботажников, увы, у нас предостаточно. Источник - tsargrad.tv

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