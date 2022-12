Оружейное лобби: Какой еще мир, если на кону миллиарды! - СП

14:42 14.12.2022 14 декабря 2022



Сенсационное расследование - производители оружия в США скупают политиков, журналистов и экспертов

Константин Ольшанский



НАТО готовит очередной "адский саммит" на немецкой базе Рамштайн. Натовские генералы прилетят, чтобы обсудить поставки оружия Украине. Впрочем, первую скрипку будут играть уже не генералы, а оружейные бароны.



Учуяв запах миллиардов, они готовы наводнить всю Европу американским оружием - без всякого контроля. Очевидно, что американцы тем самым готовятся к прямой военной агрессии против России.



Forbes: Американские оружейные бароны готовы скупить всю Европу

Саммит "Рамштайн-8" станет самым масштабным за время спецоперации. Новые закупки оружия провоцируют оружейные подрядчики, хотя масштабы американской военной "помощи" уже давно вышли за пределы того, что реально нужно Украине. Таковы результаты сенсационного расследования, который провел американский военный журналист Уильям Гартунг из журнала Forbes.



На неофициальном генеральском саммите будут решать судьбу Европы. Точнее, всей ее оборонной промышленности. Стратегия, на которой настаивает США, предусматривает строительство новых оружейных заводов, резкое увеличение производства боеприпасов, противотанкового оружия и других систем, а также ослабление контроля за закупками оружия.



Все эти изменения потребуют затрат, которые со временем превысят текущие планы расходов на десятки миллиардов долларов, подсчитал Гартунг. Причем точную сумму амбиций оружейных баронов назвать невозможно. Она растет слишком быстро.



Массовое и абсолютно бесконтрольное производство американского оружия в Европе, конечно, крайне опасно. Самая маленькая проблема - производство будет некачественным.



Купленные с потрохами оружейные лоббисты уже пробрались в американский Конгресс. Новая версия закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), предложенная Комитетом по вооруженным силам Сената, включает крайне любопытный раздел. Он называется "Временные разрешения, связанные с Украиной и другими вопросами".



Так вот, этот раздел санкционирует закупку десятков тысяч зенитных ракет Raytheon Stinger и Raytheon/Lockheed MartinLMT, противотанковых ракет Javelin и сотен ракетных систем HIMARS. Причем это количество в 12−50 раз превышает число вооружений, выделенное Украине на данный момент.



Пока что поправка не принята. Сенат подсчитал, что расходы заоблачные даже для США. Однако оружейные бароны не останавливаются - вместе с политиками они уже скупили американских журналистов и аналитиков.



FAIR: Западные издания злонамеренно нагнетают военную истерию

Рядовые американцы все яростнее требуют от Вашингтона прекратить украинскую бойню. Опрос, проведенный в сентябре по заказу Института ответственного управления государством Куинси, показал, что большинство американцев поддерживают участие США в мирных переговорах.



В подтверждение этого октябрьский опрос IPSOS показал, что большинство американцев поддерживают продолжение США "своих дипломатических усилий с Россией".



Однако результаты этих соцопросов игнорируются большинством ведущих американских СМИ, пишет аналитик Джон Кептхорн в издании Fairness & accuracy in reporting (FAIR).



Ведущие американские издания типа Wall Street Journal, The Times, The Washington Post или New York Times проводят собственные соцопросы о ситуации в Украине. Однако ни в одном из этих опросов у американцев даже не спрашивают мнения о дипломатии.



Между тем рядовой американец по своей сути предпочитает мир войне. Еще в 2019 году институт Gallup подсчитал: 73% американцев считают, что "хорошая дипломатия - лучший способ обеспечить мир".



- Американская пресса перестала предоставлять точки зрения, критически оценивающие действия правительства, - пишет Джон Кептхорн.



Даже самые топовые издания, которые вроде как позиционируют себя как свободные и независимые, предлагают очень узкий спектр экспертных мнений. Все "эксперты" - это бывшие или нынешние чиновники Пентагона, Госдепартамента, Стратегического командования, командования НАТО.



Intercept: Американские оружейные лоббисты деньгами заткнули рот сторонникам дипломатии

Если в американских изданиях и появляются некие "независимые" эксперты, то, как правило, они из финансируемых Вашингтоном аналитических центров - типа Центра военно-морского анализа или Института исследований внешней политики.



Очевидно, что все такие "эксперты" настаивают на одном - не на мирных переговорах, а на продолжении военного конфликта.



Между тем даже в политическом истеблишменте все больше сторонников мира. Еще в октябре 30 членов Конгресса от Демократической партии жестко потребовали от администрации Джо Байдена немедленно сесть за стол переговоров с Россией.



Письмо поддержали множество общественных организаций, среди них: MoveOn, Peace Action, "Победа без войны", "Справедливая внешняя политика", "Комитет друзей по национальному законодательству" и многие другие, пишет Райан Грин в статье для Intercept.



Все эти общественные организации, поддержавшие конгрессменов-демократов, появились за последние десятилетия - они протестовали против агрессивной американской внешней политики. Активисты требовали немедленно прекратить войны в Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене. Однако теперь мнение пацифистов, призывающих Вашингтон к переговорам с Россией, злонамеренно игнорируется американскими изданиями, пишет Кептхорн.



При этом постоянно цитируются эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который в значительной степени финансируется торговцами оружием и нефтяными компаниями. "Эксперты" CSIS, не скрывая своей ангажированности, постоянно ратуют не за дипломатию, а за продолжение военного конфликта. На кону ведь миллиарды.



------------------------



"Красный флаг" Америки: США готовы начать выпуск Т-72 и БТР-90 для нужд ВСУ

Пушки еще долго не смолкнут, а янки уже готовятся ко второму русско-украинскому конфликту - года через три-четыре



Александр Ситников



11-й бронетанковый полк армии США получил новейшую российскую технику Т-72 и БТР-90, а также бронемобили ГАЗ "Тигр". Причем не в качестве целей, а для реального пользования. Солдатам из этого звездно-полосатого подразделения поручено было играть роль плохих русских парней во время крупных учений в Национальном учебном центре армии США (NTC) в Форт-Ирвине (штат Калифорния). Эти военные игры проходили с 30 ноября до 13 декабря, так что информация самая свежая.



Корреспондент пентагоновского издания The War Zone Эмма Хелфрич утверждает, что речь идет не о Т-72 и БТР-90, а о суррогатах. Дескать, это не настоящая русская броня, а переделанная американская, с той лишь разницей, что от нашей никак не отличишь, во всяком случае, визуально. Однако есть большие сомнения на этот счет.



Ситуация с использованием российской военной техники на территории США покрыта туманом, причем давно. Например, со стороны Пентагона нет четких сведений, на каких самолетах летали "плохие парни" (так называют летчиков, играющих в качестве русских в учебных воздушных боях), в рамках летних военных игр Red Flag 22−3 ("Красный флаг 22−3").



Зато инсайдеры из ВВС США с большим удовольствием растрезвонили, что истребители у "плохих парней" были оригинальные, а не перекрашенные F-16, что имело место в прошлом. Типа, на это раз в небе все было по-взрослому.



В пользу этой версии говорит официальное заявление командования ВВС США о Red Flag 22−3, в котором почти открытым текстом говорится о некой агрессорской силе, не похожей ни на одну из тех, которые использовались в других "Красных флагах". Таким образом, на испытательном полигоне Грум-Лейк, более известном в США как "Зона 51", с очень большой вероятностью летали наши Миг-29 с янки в качестве пилотов.



Это, как минимум, означает, что США имеют доступ к запчастям для российских истребителей. Не исключено, что янки сами наладили выпуск деталей для Миг-29 на американских заводах. Благо, что сейчас станки с ЧПУ и 3D принтеры могут сделать какое хочешь "железо", причем из любого сплава. Были бы чертежи и техпроцесс. А с этим добром, похоже, у заокеанской оборонки проблем нет.



Если уж американские пилоты в рамках своих учений летают на наших истребителях, пусть и не первой свежести, то с советско-российской бронетехникой пентагоновцы париться вообще не будут. И вот почему.



По словам Эммы Хелфрич, "американские военные, среди прочего, ссылаются на роль, которую 11-й полк выполняет в качестве противостоящей силы, поскольку ему (полку) поручено выполнить эту миссию по воспроизведению угрозы в Национальном учебном центре, главном учебном центре армии высокого уровня".



С одной стороны, организаторы утверждают, что солдаты 11-го полка ознакомились с бронетехникой "плохих парней", но с другой - калифорнийская компания WestEfx якобы установила легкие каркасы на американские машины.



На звездно-полосатых чатах не поняли, "в чем прикол". Как можно ознакомиться, в частности, с Т-72, катаясь, скажем, в БТР М1117с навешенным муляжом русского танка? Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Тем более опубликованные фотки машин, на которых "воевали плохие парни", указывают на стопроцентное сходство.



Ситуация настолько запутанная, что The War Zone вынуждено обратиться в Пентагон для разъяснения. Но оборонное ведомство США вдруг начало играть в молчанку, что только раззадорило заокеанских правдорубов.



Так, юзер с ником sanmigueelbeer считает, что на играх применялись настоящие русские машины, привезенные с украинского поля боя. По его информации, скоро и в русской армии будет весь набор натовских машин, поставленных ВСУ.



Но здесь имеется один любопытный момент. Интерес к российской военной технике, судя по всему, связан с опасениями американцев, что передаваемое укровермахту натовское оружие так или иначе оказывается в России и разбирается на винтики. Именно поэтому некоторые заокеанские эксперты считают, что штатовская оборонка может и должна наладить выпуск более понятной и дешевой брони на базе советских разработок. Дескать, пущай воюют на том, на чем умеют. Пентагону так спокойнее будет.



Известный в США мозговой центр считает, что скоро конфликт будет заморожен из-за исчерпания НАТО своих арсеналов, которые могут быть подчистую переданы ВСУ. После чего Пентагон сделает соответствующие выводы. Ставка на то, что русская армия не должна победить на Украине, остается для Белого дома принципиальной, поэтому, какие бы мирные договоры не подписывались, через 3−5 лет начнется новая "мясорубка".



Дескать, если Минск-2 подписывался, чтобы выиграть время для подготовки ВСУ к нынешней военной кампании, то Минск/Стамбул-3 даст США и союзникам перевооружить укровермахт с учетом полученного опыта. При этом единственным сдерживающим фактором остается страх перед утечкой военных технологий.



Наиболее вероятным выходом из этого тупика американцам видится в массовом производстве советско-российской брони и арты на территории стран НАТО с учетом короткого логистического плеча.



Скорее всего, производить аналоги Т-72 и БТР-90, и т. д. и т. п., будут на территории Польши и Чехии. Кстати, в эти страны уже начали вывозить инженеров и рабочих самостийной оборонки, чьи заводы уничтожены нашими ракетными ударами. В этой связи можно смело утверждать, что солдаты 11-го полка США катались на нашей броне, чтобы, ко всему прочему, дать свою оценку для дальнейшей модернизации. Делается это для того, чтобы улучшить характеристики знакомой укро-воякам техники, но с сохранением базы.



С учетом этого факта трудно не согласиться с телеграм-каналом "Старше Эдды": "Уже много раз сказано, что прекращение войны с сохранением Украины как единого организованного государства, даже если она потеряет те или иные территории, будет означать успех НАТО и неудачу России. Сейчас можно это соображение подкрепить конкретными аргументами, и первый из них - планы США раскрутить к 2025 году производство 155-мм снарядов до полумиллиона в год и более. С учетом производства других стран-союзников США эта цифра может составить миллион и более".



Не просто так Вашингтон начал подталкивать Киев к началу переговорного процесса с Москвой. Укро-эксперты считают, что янки пока еще занимают выжидательную позицию, но, если появится очевидная угроза уничтожения ВСУ, со стороны Белого Дома в адрес Кремля полетят самые разные обещалки, которые никто даже в среднесрочной перспективе выполнять не будет. Самое главное для США - опять выиграть время.



Есть смысл привести еще одну цитату "Старше Эдды", о которой говорят уже многие наши эксперты: "Единственным залогом мира на этой территории („неньки") может быть только лишение Украины права и возможности содержать вооруженные формирования масштабнее полиции. Но для этого Украину придется разбить - иначе вторая война, более тяжелая и опасная чем сейчас, неизбежна". Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671018120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса посетил Исламскую Республику Пакистан с официальным визитом

- Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане

- Экибастузская неслучайность: что ждет теплоэнергетическую отрасль страны?

- Обновленный акимский корпус

- Депутатам Мажилиса презентовали поправки по недропользованию

- О визите главы МИД Казахстана в Германию

- Ерулан Жамаубаев провел заседание Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

- Кадровые перестановки

- В "Ак жоле" обсудили введение акциза на сахаросодержащие напитки и соки