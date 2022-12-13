Токаев потребовал от зажравшегося олигарха Клебанова компенсацию жителям замерзшего Экибастуза

15:53 14.12.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от олигарха Александра Клебанова, структуры которого контролируют Экибастузскую теплоэнергоцентраль (ТЭЦ), выплатить компенсации жителям города, пострадавшим в результате коммунальной аварии. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства, передает КазТАГ.



"Затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом. Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - подчеркнул президент.



Токаев также прокомментировал предложение Клебанова продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге, отметив, что оно нуждается в экспертизе. Президент пояснил, что на теплоэнергоцентрали нужно провести независимый аудит, чтобы выяснить, сможет ли государство управлять полностью изношенным объектом. "Лучше взять 50 процентов предприятия и поручить собственнику провести капитальный ремонт ТЭЦ", - добавил он.



В результате аварии, произошедшей 27 ноября, жители Экибастуза (города на западе Павлодарской области) остались без теплоснабжения в 30-градусные морозы. По данному факту было заведено уголовное дело. Его расследуют по статье о недобросовестном отношении к обязанностям. 28 ноября в городе ввели режим ЧС, который был снят лишь 8 декабря.



В ходе сегодняшнего заседания правительства первый вице-премьер Роман Скляр, возглавивший штаб по ликвидации аварии, доложил президенту ее причины. С его слов, ночью 27 ноября из-за ложных показаний датчиков давления обратной сетевой воды персонал Экибастузской ТЭЦ ошибочно включил два дополнительных подпиточных насоса, "что вкупе с высоким износом и повышением давления в прямом и обратном трубопроводе тепловой сети привело к множественным повреждениям".



Только в первые часы было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых были крупными. "Это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза", - подчеркнул Скляр, добавив, что она оставила без теплоснабжения 149 многоэтажных и порядка 200 частных жилых домов, а также 10 школ и детсадов.



Как напоминает Orda.kz, Экибастузской ТЭЦ вместе с тепловыми сетями владеет АО "Павлодарэнерго". Оба предприятия являются частными, их материнская компания - АО "ЦАЭК". Главные ее акционеры - Александр Клебанов и Сергей Кан.



Александр Клебанов входит в топ-50 богатейших людей Казахстана, его состояние Forbes.kz оценивает в $580 млн.