Дезертировавший экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане

16:34 14.12.2022

Бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) России Михаил Жилин, обвиняемый в дезертирстве, арестован в Астане, передает корреспондент агентства.



"12 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток", - сообщили в среду в пресс-службе столичного суда.



Ранее портал Nege сообщил, что Жилин пытался получить в Казахстане статус беженца.



"На родине его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы (статья 322 УК РФ, до двух лет лишения свободы) и в дезертирстве (статья 338 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Беглец служил в ФСО 18 лет. Он инженер Центра специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Занимался обслуживанием правительственной связи, а значит, имел отношение к государственным секретам", - говорится в сообщении.



ФСО осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, связи для нужд органов государственной власти, а также функции по информационно-технологическому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности президента, правительства и иных государственных органов России.