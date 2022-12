Дуглас Макгрегор: Украина обречена...

17:10 14.12.2022 США не готовы к серьезной конфронтанции с Россией



Предлагаем вниманию читателей новую статью бывшего советника министра обороны в администрации Трампа, полковника армии США в отставке, старшего научного сотрудника журнала The American Conservative Дугласа Эббота Макгрегора о ситуации на Украине.



Несомненно, многие в Америке изрядно удивились, когда услышали, что генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, то есть высший военный чин нашей страны, склоняется к дипломатическому разрешению конфликта Украины с Россией.



Предлагаю поразмышлять о некоторых причинах этого необычного во многих отношениях заявления. Генерал Милли известен как человек, который никогда не действует, не просчитав все наперед и притом с выгодой для себя. Вспомним хотя бы его получившие широкую известность "сливы" с совещаний с Трампом, хотя достоверность информации тогда вызывала вопросы. Но дело даже не в этом, а в том, что теперь Милли продолжает делать по сути то же самое, но с бо́льшим размахом - со страниц The New York Times. Ему было важно громогласно заявить сейчас, что украинцы сделали все, что было в их силах, и что для переговоров наклевывается чрезвычайно удачный момент. Байден и Салливан его предложение отвергли.



Интересно поразмышлять над тем, как этот поступок генерала оказался возможным в нынешней Америке. Странно, что один из высших в стране секретоносителей стал чересчур разговорчив: сведения, составляющие государственную тайну, в том числе его личные разговоры с действующим президентом Америки, стали общеизвестны. Это как если бы во Вторую мировую войну адмирал флота Лейхи, генерал армии Маршалл и начальник военно-морских операций Кинг стали бы делать направо-налево публичные заявления о приватных разговорах с Рузвельтом. Они никогда себе этого не позволяли, даже после его смерти!



Генерала, который "сливает" подобные сведения, следовало бы по всем статьям отправить в отставку, так как не генеральское это дело – болтать. Его дело - давать необходимые советы руководству страны. Полагаю, что в этой ситуации произошедшее связано с тем, что генерал Милли напуган. У него маловато прямого боевого опыта (это известно), но он понимает суровую логику фактов. А они таковы: у США не хватает не только боеприпасов, топлива, запчастей, но и живой силы для выстраивания серьезной конфронтации с Россией.



Не так давно генерал Петреус, в прошлом директор ЦРУ, который так же, как и Милли, ныне занят собственным имиджем, рассказывал о мифической мультинациональной военной группе спецназначения, эдакой "коалиции доброй воли". Она, по его словам, должна была включать в себя порядка 90 тысяч военнослужащих из США, Польши, Румынии и далее по списку. Эту группу он мечтал завезти на Западную Украину в целях якобы "мирной разрядки". Но генерал Милли ведь не идиот, он прекрасно понимает, что ни к какой мирной разрядке подобный шаг не приведет, поскольку Россия предельно четко озвучила, что рассматривает любое вмешательство такого рода как повод для нанесения удара.



А еще генерал Милли знает грустную правду: украинцы расходуют по 7000 снарядов в день. Натовцы недавно купили у южных корейцев стотысячную партию 155-миллиметровых снарядов для нужд Украины, но вот незадача: этого хватит ВСУ только на 14 дней работы артиллерии. А вот русские могут спокойно позволить себе израсходовать столько же за пять дней…



Из этого следует четкий вывод: США находятся не в том положении, чтобы бросать вызов России. И Милли знает кое-что еще: русские принципиально меняют свой подход к ведению боевых действий. В начале спецоперации они зашли на Украину очень скромными силами - образно говоря, с одной рукой, связанной за спиной, и с августа ушли в оборону, что тревожит НАТО, так как становится очевидным, что русские с этого времени неуклонно консолидируют свои оборонные позиции, накапливают ресурсы и силы для будущего генерального наступления. Этим и объясняются маневры русских, в которых сиюминутный территориальный проигрыш компенсируется выигрышем во времени. Консолидация позиций Российской армии, минимизация ее потерь в живой силе заставляет нацбатовцев, вээсушников и наемников растянуться тонким слоем по линии соприкосновения.



Милли это все понимает, и его беспокоит, что ему приходится разговаривать с людьми в американской элите, глухими к реальности. Он не хочет потом прийти к президенту и сказать: "Господин президент, все наши конвенциональные войска, подтянутые на Украину, под угрозой полного уничтожения. Единственный способ выкрутиться – это начать переговоры с русскими или готовиться к ядерному обмену". Но ядерной войны никто не хочет. И это (невозможность применения ядерных вооружений в ходе российско-украинского конфликта) было центральной темой переговоров между Си Цзиньпином и Байденом.



На этом фоне идея, которой грезит Петреус, выглядит привлекательно только для людей невоенных. Достаточно вспомнить провокационную реплику госсекретаря США Мадлен Олбрайт, обращенную к генералу армии Колину Пауэллу: почему бы нам не использовать все возможности "нашей великолепной армии"? Пауэлл ее хорошо осадил, сказав, что военную силу стоит применять лишь "в самом крайнем случае".



К сожалению, американские неоконы, глобалисты продолжают считать прочие страны "живыми игрушками", которыми можно манипулировать, которых можно запугивать и покорять. Но проблема состоит в том, что если Соединенные Штаты не поймут, что Россию и Китай им не запугать, то потерпят колоссальное поражение.



Генерал Милли сумел это разглядеть. Но одурманенные Блинкен, Салливан и Байден этого не понимают. С 24 февраля 2022 года СМИ Соединенных Штатов только и делали, что "закачивали" в умы граждан уверенность: "Украина победит!"



Ну и как - спустя девять месяцев можно их спросить - она победила?! Украина потеряла четыре области (пусть пока и неполные по территории, но это лишь пока), сотни тысяч людей, огромное количество боевой техники, бо́льшую часть энергетической инфраструктуры.



У Украины, грубо говоря, в запасе остается последняя обойма. Официальный Киев уже ничего продемонстрировать русским не в состоянии. Ему остается ждать последнего сокрушительного удара со стороны России. Поэтому Милли и выразился о представителях украинской стороны, что те выжали из себя все, чего американцы от них требовали, и поэтому пришла пора договариваться. Но этот человек не был услышан госдепартаментом, а следовательно, и Киевом, все заглушает привычное заклинание: "Мы должны сокрушить русских!"



Затянувшийся идиотизм ситуации привел к тому, что, как констатировали даже на CNN, американские военные "призывают к дипломатии настойчивее, чем сами американские дипломаты". Эту цитату не так давно мне напомнил канадский журналист Аарон Матэ. Да, именно так! Мы лгали американскому народу минимум три десятилетия, говоря, что наша армия - лучшая в мире, что никто не посмеет бросить нам вызов. И "разбазарили" большую часть своих сил после 1991 года - года победы в холодной войне. То, что мы имеем сегодня, - бледная тень былого величия. У нас больше нет монополии на технологии, которые приносили бы нам успехи, особенно в сфере высокоточного наведения.



Вот и длится этот блеф: наши генералы "обряжаются" в ордена, как новогодние елки, продолжая рассказывать, что американцы по-прежнему военные герои, которые могут делать все, что им заблагорассудится. А мы не можем! Поэтому генерал Милли, понимая опасность и двусмысленность сложившейся ситуации, решил положить ей конец.



Лично я не вижу никакого желания у альянса НАТО объявлять мобилизацию и идти войной на Россию. Может быть, поляки и румыны хотят попасть в эту мясорубку? Но их и не спросят, решающее слово все равно за нами: мы, США, становой хребет Североатлантического альянса.



И тут можно сделать некоторые промежуточные выводы.



Собственно, сейчас, когда обнаружились впечатляющие бреши в натовской противовоздушной обороне (ракетные и беспилотные удары русских, шальные украинские "подарки" и так далее), "козырей" в наших руках остается все меньше. Временное отступление России на харьковском направлении было компенсировано эффективными ударами: украинская сторона потеряла от 30% до 40% наступавших сил. А это 30 тысяч солдат - чувствительные потери, согласитесь.



Несколько по-иному развивалась ситуация в ходе принятия решения об оставлении Херсона. Но суть была той же. Маневр с перебазированием более 30 тысяч российских военных и пяти тысяч единиц техники был предпринят в целях сохранения жизни личного состава, который мог оказаться в изоляции в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС. Русские не могли допустить затопление и гибель людей, хотя, безусловно, знали, что могли удержать этот город. Но было принято решение о целесообразности вывода военных и гражданских на левый берег Днепра. Херсон будет отбит, когда русские подготовятся к генеральному наступлению.



Русские вообще наделены острым территориальным чутьем, у них сильно развита пространственная тактическая и стратегическая интуиция. На протяжении всей своей многовековой истории они шли на оставление каких-то земель только в случае глубоко подготовленных планов-реваншей. И результат был всегда налицо - очень страшный для противника. Вспомните Наполеона! Такую тактику русские применяли в войнах с половцами, татаро-монголами, немцами. Так, собственно, и сейчас поступает Российская армия.



Смотрите: сейчас русские выравнивают линию фронта, и снабжение всем необходимым поспевает, а вот у украинцев проблема на проблеме. Во-первых, у них на исходе своя (не "импортная") живая сила; во-вторых, грядет заправочный коллапс, что скажется в первую очередь на бронетехнике; в-третьих, плохо решается вопрос с эвакуацией раненых, огромное число просто погибает, не дождавшись помощи.



Мы отправили им сотню бронетранспортеров М-113 разных "возрастов". Большая часть их используется именно в целях транспортировки раненых. Тут надо сказать, что Украина в этом плане вовсе не напоминает нам Вьетнам, где можно было свободно сажать вертолеты. У России интегрированная система ПВО, поэтому военно-воздушные силы Украины неэффективны. А использовать наши американские ВВС мы позволить себе не можем: зачем терять такое количество авиации, притом моментально? Да и уровень подготовленности наших летчиков оставляет желать лучшего, тут есть у нас проблемы - это не так давно освещалось в американских средствах массовой информации вполне официально.



Поэтому наши генералы смотрят на ситуацию по большей части реалистично. Неслучайно они так "упираются" против маниакальных планов агрессии. Конечно, каждому в голову не заглянешь: могут быть секретные частные беседы, и палитра настроений, вероятно, тут самая пестрая, но я вижу, что Милли все это не по душе. Он ясно осознал, что Пентагон могут втянуть в самый нежелательный сценарий, и попытался убедить президента. Ответ его Милли не порадовал, и, видимо, поэтому он решил сбросить камень с души и "слить" многое из этой истории в СМИ. Разделить ответственность, так сказать…



Возможно, вскоре мы получим более внятную картину того, как плачевны наши дела, и это возымеет отрезвляющее действие. Американские налогоплательщики, в конце концов, должны знать, что наши силы пребывают не в лучшем состоянии. И это притом, что генералов и адмиралов сейчас у нас больше, чем в какой-либо другой период истории Соединенных Штатов. Это совершенно не смешно. Я бы даже назвал это словом "позор".



В этой связи турецкая встреча директора ЦРУ Бернса с главой СВР Нарышкиным на темы снижения эскалации и неприменения ядерного оружия тоже по-своему показательна в своей тупиковости для нас. Полагаю, Бернс мог получить установку: ни под каким видом не обсуждать прекращение огня на Украине. Потому что в США "намертво" постановили, что Украина побеждает. А тогда зачем нам прекращение огня? Бернс, конечно, мог в некотором роде инициировать диалог на эту тему, но в каком объеме он вправе был его вести? Вот вопрос…



Чтобы приблизиться к ответу, давайте вспомним изначальные, очень простые, требования России к Украине. Последняя обязана соблюдать нейтральность ("внеблоковость"), то есть не может быть членом НАТО и не должна иметь сил Североатлантического альянса на своей территории; ДНР и ЛНР, а также отколовшиеся от Украины республики должны были получить статус автономии, так как там живут русские; Крым должен быть признан законной частью российской территории, он принадлежал ей с XVIII века; проживающие на Украине русские должны иметь все права. Вот, собственно говоря, и все! Если это для Украины американцы выставляют чем-то неприемлемым, то переговоры с Россией не имеют вообще никакого смысла!



В средствах массовой информации США Россию всячески "склоняют" за ее удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Но российские военные поступают абсолютно логично, так как трансформаторы и линии электропередач подают ток к украинским военным объектам. Русские не стремятся нанести ущерб именно гражданским объектам, в то время как есть немало свидетельств, что артиллерия HIMARS постоянно используется украинцами для ударов по мирным гражданам Донецка и других городов и поселков.



Но для информационного мейнстрима Америки Украина - это безгрешное демократическое благолепие, а Россия - темное авторитарное зло. Однако правду не скроешь, она прорывается то тут, то там и свидетельствует не в пользу Украины.



Придется об этом вспомнить - как многие, наверное, знают, я в ходе Косовской кампании был директором Центра союзных операций. За полторы недели мы разбили все военные аэродромы и казармы. И не только. Дальше из военных объектов разрушать было нечего. Но в Югославии было 23 моста, которые могли быть использованы армией Югославии. И мы атаковали все те 23 моста. Конечно, наша воздушная кампания в Югославии зашла слишком далеко, а вот русские в текущей специальной кампании зашли не очень далеко. Но полагаю, когда начнется генеральное наступление, тогда все, что будет представлять военное сопротивление для России на Украине, будет уничтожено.



Тем не менее я оцениваю действия русских как более благоразумные и щепетильные в выборе целей, чем наши действия в Югославии конца 1990-х. Удары по объектам электро- и водоснабжения, топливным хранилищам русским необходимы, чтобы снизить уровень возможностей противника. И нам нечего будет возразить им в их правоте, если они сокрушат все, что способствует убийству русских солдат и мирных жителей.



Самое скверное в этой истории, что украинцы являются только инструментом для США, которые хотят, чтобы не только Украина, но и прочие европейские страны мерзли этой зимой. Особенно немцы. Начавшийся холод в Европе - это наша работа, а вовсе не российская. Русские знают об этом. Россия вовсе не хотела такого исхода, у нее не было таких намерений!



Вспомните начало специальной военной операции на Украине. Она декларировалась ограниченной, узконаправленной для скорого достижения конкретных целей. Но достичь их вполне пока не удалось, так как никто не предполагал, что мы, американцы и приневоленные европейцы, станем отправлять военную помощь на десятки миллиардов долларов и евро, организуем отправку на Украину наемников из США, Британии, Польши, и тем более - бывших и действующих военнослужащих, переодетых в гражданское, технических инструкторов HIMARS, натовских штабистов, спецслужбистов и так далее.



Я, конечно, не знаю всей степени вовлеченности американцев в украинские события, но уверен, что россияне намерены исправить свои просчеты, а значит, будут действовать жестче, чтобы увенчать досадно затянувшийся конфликт победой. Я уверен, что это осознает и мой соотечественник генерал Милли.



В Соединенных Штатах порой звучат голоса, что хозяин Белого дома вполне мог бы быстро завершить это военное противостояние, если бы его волновало растущее число жертв. Однако при нынешнем кабинете власти это не волнует. Мне самому, признаюсь, еще недавно было сложно представить, чтобы какой-либо американский президент вовлек нас в конфликт против России в Восточной Европе. Единственный настоящий интерес для нас в создавшейся ситуации - прекратить пособничать Украине и выработать мирное решение. К сожалению, я не уверен, что это в наших силах.



Но миротворческая миссия со стороны внешних посредников, скорее всего, невозможна. Вера Путина в Совбез ООН и ООН вообще невелика, и в этом он прав, учитывая сильнейшее давление США на многие страны с помощью долларовой системы.



Все дело в том, что Вашингтоном управляет шайка заговорщиков, которые фанатично преданы идее во что бы то ни стало уничтожить Россию вообще и ее нынешнюю власть в частности. На мой взгляд, начиная спецоперацию, российское руководство недооценило степень власти Вашингтона над Киевом и его военным командованием. Это ведь абсолютный, тотальный контроль! Если президент США потребует от Зеленского пойти на мирные переговоры, тот заткнется и подчинится. Бытует предположение, что президент Украины окружен радикальными нацистами, которые могут в любой момент сместить его с поста, если он пойдет на мир, - этого я не могу ни отрицать, ни подтвердить. Но если бы ему было не наплевать на Украину, он сделал бы что-то действенное, пошел бы на риск, вырвался из-под внешнего контроля ради спасения жизней людей. Ничего подобного мы не видим.



И, кстати, Вашингтон и Лондон действуют в отношении Украины как сиамские близнецы, если вспомнить тот, уже давний, визит Бориса Джонсона в Киев, когда Зеленскому ультимативно указали, что Запад не приемлет продолжения переговоров Украины с Россией. По сути, Джонсон приказал ему продолжить войну. И Зеленский подчинился. Естественно, такое было невозможно без предварительных консультаций с Белым домом.



Великобритания (после США) - самый ярый сторонник войн с Россией. Британцы не только используют тайные спецотряды, но и действуют открыто: предоставляют своих инструкторов и специалистов Украине, тренируют тысячи украинских солдат на территории Польши, собственной страны и других стран - членов НАТО.



Я бы призвал не тешиться иллюзиями относительно улучшения ситуации в связи с результатами промежуточных выборов в США. Дело в том, что в узком элитном кругу идет процесс непрерывного самообогащения. Своего рода круговая безостановочная порука. Этим процессам сложно сопротивляться, если вы обитаете в условном "граде на холме". Конгресс от финансирования Украины, конечно, не откажется, так как слишком многие "оружейники" уже вложились в эту затею. Они долго промывали мозги рядовым американцам по поводу того, как это прекрасно для экономики Соединенных Штатов.



Меня как-то позвали на программу одного из известных ведущих Fox News Стюарта Варни. Видимо, по ошибке. Наверняка кто-то сказал ему: "Пригласите Макгрегора, он упертый военный "сапог", он не подведет!" В понимании редакторов я должен был, конечно, кричать "мы разгромим русских!", "мы должны помочь Украине победить в этой войне!" и так далее. А я их огорошил, заявив, что Зеленский никакой не герой, а ставленник олигархов и шут "из ниоткуда", который даже по-украински не говорил до того, как стал президентом. Стюарт Варни, естественно, моментально "заболтал" тему, и в крупные электронные СМИ меня больше не звали, потому что им не нужен человек, который во всеуслышание говорит, что американцы практически не слышат правды. До них долетает только то, что выдает группа социальных инженеров на щедром содержании Уолл-стрит, Голливуда и медиакорпораций. Все эти Биллы Гейтсы и прочие богатейшие люди Америки принимают участие в выработке той пропаганды, которая их устраивает. Но она не в интересах рядовых американцев!



Если вы на улице в Сиэтле или, например, Канзас-Сити пожелаете сагитировать мужчин призывного возраста на войну против русских в интересах НАТО и Америки, то не думаю, что вы многих уговорите. Вас спросят: "Что такое НАТО? А где находится Украина?" Я далек от того, чтобы смеяться над американцами. У нас большая прекрасная страна между двумя океанами. Это своего рода гигантский остров со своей уникальной культурой. Он был бы земным раем, если бы мы перестали развязывать войны по всему миру. Мы могли бы честно трудиться и зарабатывать огромные деньги, торгуя со всеми, вместо того чтобы избирательно уничтожать народы.



Особых надежд на скорые перемены у меня нет. Но в среднесрочной перспективе наша экономика завалится на бок, и новый финансовый крах будет несравним с кризисами семидесятых и конца нулевых, ведь сейчас мы, США, сами подстегиваем этот кризис. Может быть, когда совсем нас прижмет, когда станет очень худо простым людям, они начнут все громче возмущаться, и их, наконец, услышат.



Что касается подогреваемой в СМИ темы ядерной угрозы, я бы сказал, что, по всей вероятности, мы, человечество, стоим на 20%-й отметке потенциального ядерного конфликта. Исключить полностью его вероятность нельзя, но заверения Байдена, прозвучавшие в его разговоре с Си Цзиньпином, меня несколько обнадежили. Он полностью согласился с тем, что ядерное оружие ни в коем случае не должно применяться. Я уверен, что Россия не хочет использовать ядерные средства в ходе своей спецоперации. Помыслить такое попросту абсурдно: это все равно, что американцы применили бы его где-то у себя под боком - на севере Мексики, например. Поэтому все разговоры о том, что русские вот-вот применят ядерное оружие, - очевидная провокация, безответственная риторика.



Главные средства России, которые в ходе ее спецоперации явлены всему миру и с помощью которых она добьется своих целей, - это высокоточные крылатые ракеты и мощная артиллерия. Надеюсь, что соскальзывание в опасный ядерный сценарий, чреватый гибелью миллионов людей, не состоится. Источник - Завтра

