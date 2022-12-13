Чиновники Кыргызстана просят у ООН огромный грант для решения проблемы смога

18:53 14.12.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора просит у ООН грант в размере $6 миллиардов 700 миллионов для решения проблемы смога. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщила глава ведомства Динара Кутманова.



Чиновница рассказала депутатам, какие пока меры принимаются для снижения загрязнения воздуха в Бишкеке. Одной из мер, по ее словам, станет перевод 23 котельных с угля на газ.



"Нужно более широкое внедрение альтернативных источников энергии (тепловые насосы, канадский колодец и активное использование дополнительной гибридной формы отопления - солнечные панели в домохозяйствах). По этим направлениям разработаны проекты. Мы заявили на получение грантовой помощи на $6 миллиардов 700 миллионов", - сказала Динара Кутманова.



Она отметила, что рассмотрение заявки на такую сумму в Зеленом климатическом фонде составляет три года. Однако чиновница обещает, что решит вопрос смога раньше.



Зеленый климатический фонд - новый глобальный фонд, созданный рамочной конвенцией ООН об изменении климата для поддержки усилий развивающихся стран в решении проблемы изменения климата.



Вчера Бишкек вновь возглавил рейтинг крупнейших городов мира World Air Quality по загрязнению воздуха. Столица Кыргызстана на первом месте с показателем воздуха как "очень нездоровый". Чиновники из года в год обещают решить проблему, но ничего не делается.