 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане открыли "Фонд развития инноваций и промышленности"
18:57 14.12.2022

Учредителями являются частные компании из сферы IT и промышленности.

Торжественное открытие "Фонда развития инноваций и промышленности", учрежденного по инициативе Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, состоялось 13 декабря в Душанбе.

На церемонии открытия Фонда приняли участие министр промышленности и новых технологий РТ Шерали Кабир, глава ЮНИСЕФ в Таджикистане Осама Маккави, партнеры по развитию, а также представители государственного и частного сектора.

Далее состоялось официальное знакомство с деятельностью Фонда и его проекта "iPark" как уникальной площадки, способствующей развитию инноваций во всех отраслях национальной экономики.

Шерали Кабир, министр промышленности и новых технологий РТ
После ознакомления министр промышленности и новых технологий Таджикистана выступил с приветственной речью, где поблагодарил партнеров по развитию за оказание технической помощи Фонду.

Министр подчеркнул, что наша страна имеет все необходимые возможности для обеспечения будущего развития, где самым главным ее ресурсом являются молодые люди.

Осама Маккави, глава ЮНИСЕФ в Таджикистане
"Нам необходимо всегда поддерживать инициативы предприимчивой молодежи и повышать их интерес и энтузиазм в области инноваций", - отметил Шерали Кабир.
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Общественный фонд образован в начале 2022 года. Учредителями Фонда являются местные, а также частные компании из сферы IT и промышленности. Цели проекта – способствовать созданию инновационно-технологической экосистемы в стране, стимулировать развитие инновационных решений в разных секторах экономики, создать новые рабочие места.

Поддержка стартап-компаний
Фонд обладает собственным помещением – iPark. В настоящее время этот проект имеет 5 компаний-резидентов с более 60 сотрудниками. Они занимаются разработкой программного обеспечения – как для местных, так и для зарубежных компаний на базе аутсорсинга и аутстаффинга.

Преимущества iPark: общий зал с рабочими местами, meeting room, переговорная комната, кухня, атмосфера, которая располагает к работе, расположение в бизнес-центре "Созидание" по адресу Айни, 48.

Источник - asiaplustj.info
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