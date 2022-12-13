За счет чего будут покрывать дефицит госбюджета Таджикистана в 2023 году?

19:01 14.12.2022

Правительство рассчитывает на восемь источников покрытия.



Максимальный размер дефицита государственного бюджета Таджикистана на 2023 год установлен в размере 0,8% ВВП республики. Это составляет более 1 млрд сомони (около $100 млн), говорится в тексте госбюджете на следующий год.



Покрытие этого дефицита (преобладание расходов над доходами) планируется за счет следующих источников:



- приватизации и аренды республиканского имущества – 32 млн сомони:



- чистой прибыли на долю государства в обществах с ограниченной ответственностью и доли государства в акционерных обществах – 90 млн сомони;



- от продажи векселей – 100 млн сомони;



- свободных средств республиканского бюджета на 1 января 2023 года – 100 млн сомони;



- кредитных средств международных финансовых организаций – 520 млн сомони;



- экономии средств на тендерах по государственным закупкам товаров, работ и услуг – 40 млн сомони;



- перевыполнения плана республиканского бюджета – 124,6 млн сомони;



- перевыполнения плана доходов местного бюджета – 23,5 млн сомони.



Напомним, доходная часть бюджета 2023 года предусмотрена в размере 37,1 млрд сомони, что на 4,1 млрд, или на 12,3% больше утвержденных доходов бюджета на 2022 год.



Расходная часть бюджета на 2023 год установлена в размере 38,1 млрд сомони, что на 4,5 млрд сомони больше, чем утвержденные расходы бюджета на текущий год.



Отметим, что в октябре этого года предельный размер дефицита Госбюджета страны был увеличен внесением соответствующих поправок на 1 млрд сомони (около $100 млн) – с первоначально установленных 624 млн сомони (более $60 млн) до 1 млрд 624 млн сомони (свыше $160 млн).



Соотношение дефицита бюджета к ВВП, соответственно, повысилось с 0,6% до 1,4%.