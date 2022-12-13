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Кыргызстан приобрел новый вертолет Airbus H145. Садыр Жапаров протестировал его
19:35 14.12.2022

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 11 декабря совершил облет и протестировал поступивший в Кыргызстан второй новый вертолет Airbus H145. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.



Новый вертолет, приобретенный в Германии за счет средств республиканского бюджета, передан на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Airbus H145 оборудован новейшим навигационным оборудованием, автопилотом, рассчитан на 8 пассажирских мест, системой оповещения о дорожной обстановке TAS 620, системой дополнительной очистки воздуха и др.

По словам Султанбаева, применение новой техники позволит предупреждать катастрофы и ликвидировать их последствия, а также снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вместе с тем, физические и юридические лица в коммерческих целях за установленную плату также смогут совершать полеты на этом вертолете. Поступившие средства от этих целей будут поступать в бюджет страны.

Во время тестирования Airbus H145 Садыр Жапаров подчеркнул, что нынешние реалии времени демонстрируют необходимость иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. Современная техника помогает и способствует быстрому реагированию.

В следующем году ожидается, что в рамках договоренностей лидеров Кыргызстана и России в страну на грантовой основе прибудет новый вертолет марки МИ-8 МТВ для Министерства чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в настоящее время завершается капитальный ремонт вертолетов Министерства обороны Кыргызской Республики. Тем самым, в Кыргызстане продолжается наращивание вертолетной авиационной отрасли.

Президент Садыр Жапаров сказал, что на этом деятельность по обеспечению соответствующим оборудованием не остановится, работа в этом направлении будет продолжена.

В августе 2022 года Министерству чрезвычайных ситуаций страны была передана новая специальная техника, в том числе новый вертолет Airbus H-125, рассчитанный на 4 пассажирских места.

Источник - АКИpress
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