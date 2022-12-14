Турция осталась без туркменского газа, - В.Панфилова

00:49 15.12.2022

Саммит "тройки" завершился без результата для Анкары

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



14.12.22

Скорых поставок туркменского газа в Турцию, на которые рассчитывал президент Реджеп Тайип Эрдоган, не предвидится. Таковы итоги состоявшегося 14 декабря первого трехстороннего саммита глав Турции, Азербайджана и Туркменистана. Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в ходе переговоров был подписан лишь меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики и создана рабочая группа.



Реджеп Тайип Эрдоган, отправляясь в Туркменистан, заявил, что одним из приоритетных направлений диалога с Баку и Ашхабадом является энергетическая сфера. "Надеюсь, что туркменский газ в скором будущем начнет поступать в Турцию через Каспийское море", – заявил Эрдоган. По его словам, Ашхабад "проявляет к этому проекту большой интерес".



Туркменскую сторону на саммите представляли президент и экс-президент, глава верхней палаты парламента – Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы. Туркменистан намерен развивать трехстороннее взаимодействие, главным образом в сфере использования углеводородных ресурсов, энергетики, электроэнергии и транзита. По итогам саммита, который состоялся в Конгрессе – центре национальной туристической зоны "Аваза", были подписаны лишь несколько меморандумов в сферах торговли, науки, образования, культуры, таможни, энергетики и транспорта.



Как сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков, саммит "тройки" закончился без того результата, на который рассчитывал по крайней мере президент Турции Эрдоган. Если выражаться образно, он вожделел увезти из "Авазы" политическое решение о готовности Туркменистана поставлять свой газ в Европу, через Турцию, конечно. Проблем с Азербайджаном нет. Дело осталось за Туркменистаном. "C Азербайджаном Турция предпринимает эффективные шаги в рамках различных механизмов. Азербайджанский природный газ транспортируется через Южный газовый коридор и TANAP в Европу. В вопросе природного газа Туркменистана мы также готовы предпринять совместные шаги в пользу трех стран и приняли решение создать рабочую группу по этому вопросу. Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании также создает необходимые рамки", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в "Авазе".



"Другими словами, стороны договорились и далее договариваться. Это говорит о том, что турецко-азербайджанский альянс не смог предложить туркменской стороне условия, гарантирующие приток инвестиций и технологий, гарантии покупок туркменского газа европейскими потребителями, причем в объемах и по привлекательным ценам,. А идти на подписание декларативного документа, который бы лишил туркменскую сторону политической инициативы и самостоятельности, причем в пользу президента Эрдогана, туркменская сторона не захотела", – отметил эксперт. По итогам саммита было принято совместное заявление. Но о вступлении Туркменистана в Организацию тюркских государств в нем не упоминалось.