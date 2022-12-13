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Китай попал в центр арабо-иранского спора, - НГ
00:51 15.12.2022

Пекин объяснился перед Тегераном по поводу эр-риядского саммита
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Пекин попытался успокоить Тегеран по поводу целостности их стратегического альянса. Такое впечатление оставил визит в иранскую столицу вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, который состоялся четыре дня спустя после возвращения Си Цзиньпина из поездки в Саудовскую Аравию. Вояж "кормчего" был крайне чувствительно воспринят Ираном, который в итоговых заявлениях китайско-аравийского саммита увидел намеки на ущемление своих территориальных прав в Персидском заливе. Западные СМИ уверены, что и сама миссия Ху вряд ли говорит о позитивных тенденциях в отношениях двух стран.
В Тегеране Ху Чуньхуа провел переговоры с президентом Эбрахимом Раиси. "Мы рассматриваем китайско-иранские отношения в стратегическом ракурсе, наше стремление развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном непоколебимо", – цитирует вице-премьера Министерство коммерции КНР. Он уверил принимающую сторону в том, что власти КНР выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики, уважая ее национальную специфику. "Пекин готов к сближению с Тегераном ради постоянного прогресса в продвижении китайско-иранского прагматического сотрудничества", – подчеркнул Ху.

Слова об уважении территориальной целостности, очевидно, были адресованы той части иранской аудитории, которая оказалась возмущена результатами саудовской поездки Си. Раздражителем стало подписанное по итогам его переговоров в Эр-Рияде с лидерами Стран совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) совместное заявление – Эр-Риядская декларация. Один из ее пунктов сводится к выражению поддержки дипломатической инициативе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по "мирному решению" застарелого спора вокруг расположенных у входа в Ормузский пролив островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Право на обладание этими территориями оспаривает Иран.

Тегеран настаивает на том, что три объекта исторически принадлежали ему и лишь в 1903 году попали под британский контроль. Иран делает акцент на том, что ей удалось вернуть острова за считаные недели до образования такого государства, как ОАЭ. Обостряет положение то, что в районе Абу-Мусы выявлены крупных нефтяные запасы. Иран создал на острове свою инфраструктуру: муниципалитет, морской спасательный центр и пункт по регистрации морских судов. В акватории Абу-Мусы проводятся военно-морские учения.

Вопрос о принадлежности и статусе трех островов в Персидском заливе не вызывает противоречий внутри арабского мира. В своих резолюциях Лига арабских государств (ЛАГ) единогласно призывала Тегеран отказаться от укрепления своего влияния на Абу-Мусе, Большом и Малом Томбе. В 2015 году участники 144-й сессии Совета организации в Каире публично обратились к иранскому руководству с требованием "остановить строительство поселений иранских граждан на трех островах, принадлежащих ОАЭ, проведение военных учений на островах и в территориальных водах вокруг них, в воздушном пространстве островов, на континентальном шельфе и в экономической зоне, относящейся к островам".

Неудивительно, что после подписания Эр-Риядской декларации посол КНР в Иране был вызван в МИД, где ему заявили, что три острова являются неотделимой частью территории Ирана. В то же время МИД осудил "любое вмешательство" во внутренние дела и территориальную целостность.

КНР стала объектом жесткой критики со стороны местных официальных лиц. "Китай даже не может объединить Тайвань с материком, однако подает напрасные надежды другим", – заметил депутат Ахмад Надери. Его коллега Рухолла Хазратпур высказался более жестко. По его словам, если бы Тегеран действовал более решительно в ситуации с правами уйгуров, то иранцы "не стали бы свидетелями такой дерзости".

Показательно, что готовность властей Китая проявить солидарность с точкой зрения арабского мира на границы в Ближневосточном регионе стимулировала дискуссии о необходимости гарантированного сохранения субъектности Ирана в международных отношениях, несмотря на его вынужденный крен на Восток в условиях растущей изоляции в западном мире. Показательна одна из колонок в газете "Шаргх", которая была посвящена результатам арабо-китайского саммита. В ней говорится об опасности попадания в "ловушку зависимости от РФ и КНР", потому что это, с точки зрения автора, лишит Иран возможности отстаивать национальные интересы.

Насколько публичные заявления Ху Чуньхуа могут умиротворить иранскую аудиторию, судить трудно, однако Bloomberg обращает внимание на то, что аппаратный вес отправившегося в Тегеран чиновника заметно снизился за последнее время. Этот факт невыгодно контрастирует с уровнем представительства на эр-риядском саммите, отмечает агентство, связывая, однако, такую ситуацию с желанием КНР сохранить дистанцию с иранским руководством на фоне публичных расправ над протестующими.

Источник - НГ
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