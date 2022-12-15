Албанцы силой захватили власть в главном сербском муниципалитете Косово

02:18 15.12.2022

15.12.2022

Албанцы захватили власть в главном сербском муниципалитете Косово

Косовские албанцы "путем юридического насилия" заняли депутатские места в совете муниципалитета Косовска-Митровица в северной части Косово и Метохии. Об этом заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.



"Сегодня албанцы путем юридического насилия и односторонних действий заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет поддержки сербского народа", - заявил Петкович, слова которого опубликованы на сайте канцелярии.



Назначенные "депутаты" принесли "присягу", после чего "избрали" главу муниципалитета. Им стал албанец Неджат Углянин.



Он отметил, что таким образом премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти пытается создать чисто моноэтнический албанский муниципалитет на севере Косово и Метохии.



"Теперь ясно, что отказ Приштины от проведения выборов на севере Республики Косово 18 декабря - это не уступка Приштины "и не попытка разрядить напряженность", а скорее коварный план и фарс Курти, который заранее продумал, как легальным насилием и без выборов захватить сербские муниципалитеты и отправить на север своих полицаев", - подчеркнул Петкович.



По его словам, подобные действия указывают на то, что главная цель Приштины и Курти состоит в том, чтобы на "севере не осталось ни одного серба".



8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.



10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич - этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.



11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.



Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.



В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.