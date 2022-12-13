В Киргизии голодают уже 8 полит-заключенных

08:50 15.12.2022

15 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Семеро заключенных продолжают голодовку



Семеро фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в бишкекском СИЗО-1, объявили бессрочную голодовку. Информацию 24.kg подтвердил глава Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.



По его словам, сотрудники центра будут отслеживать состояние здоровья арестованных.



"Пока жалоб на самочувствие не поступало", - сказал Бакыт Рысбеков.



В СИН отметили, что уведомлений от содержащихся в следственном изоляторе о голодовке не получали.



Голодовку объявили Равшан Джеенбеков, Атай Бейшенбек, Бектур Асанов, Клара Сооронкулова, Рита Карасартова, Перизат Суранова и Орозайым Нарматова.



Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.



------------------



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Активист Али Шабдан присоединился к голодовке



Активист Али Шабдан, содержащийся в Бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке насильственного захвата власти, присоединился к голодовке. Об этом на своей странице в Facebook написала глава правозащитного движения "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова.



По ее словам, он передал письмо, где указал, что причиной является судебный беспредел, сфабрикованное уголовное дело и беспрецедентное давление на оппозицию.



Таким образом, в акции участвуют девять человек: Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Орозайым Нарматова, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Бектур Асанов, Кенешбек Дуйшебаев, Равшан Джеенбеков и Али Шабдан.



Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.