Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский

08:54 15.12.2022

У Кремля появилась неожиданная проблема: товарищ Си подводит Путина

Оглушительный провал антиковидной политики в Китае равнозначен для России разрушению тыла



Не только беда никогда не приходит одна. К подставам это тоже относится. В середине декабря Россия столкнулась с целой комбинацией подстав. Подстава первая - совершенно осознанная и давно запланированная. Осуществляемые сейчас планы Запада пробить брешь в системе обороны российской экономики с помощью введения потолка цен на наши энергоносители. Подстава вторая - совершенно случайная и непредсказуемая. Обидное бездействие "генерала Мороза".



Как с удовлетворением заявила на днях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: "В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас".



Ну и, наконец, подстава третья, вызванная управленческими просчетами одного из самых важных геополитических партнеров Москвы. В то время, как большинство стран мира уже давно оставили самые страшные фазы ковидного кризиса позади, Китай в них, похоже, только погружается - с соответствующими последствиями в виде замедления экономики и снижения спроса на российские энергоносители.



В период, когда через эти самые опасные фазы проходила Россия, мне рассказали историю про одного нашего крайне известного в прошлом общественного деятеля, который уперся в карьерный тупик в Москве и перешел работать на хорошую должность в Китае.



Сначала он был совершенно очарован Поднебесной, но все это очарование исчезло после того, как вслед за очередным возвращением из России ему довелось отсидеть по месту службы превентивный антиковидный карантин. К двум неделям "в заточении" этот человек был морально готов. К чему он не был готов, так это к тому, что по истечении положенных двух недель, несмотря на полное отсутствие любых признаков заболевания, его без всяких объяснений все равно не выпустили. "На свободе с чистой совестью" он оказался лишь тогда, когда в знак протеста отказался принимать пищу.



С китайским обществом в целом сейчас случилась очень схожая история - но на данный момент не с таким оптимистичным продолжением. Как первая страна, которая три года тому назад столкнулась с ковидом, Китай ввел в действие то, что на первых порах казалось "золотым стандартом" борьбы с эпидемией, - массовые локдауны. Но время шло, методы противодействия ковиду менялись. Во всем мире постепенно отказывались от такого "острого инструмента", как запирание всех по квартирам.



Во всем мире - но только не в Китае. Здесь, несмотря на официальный показатель вакцинации в 89,7% населения летом этого года, локдауны по-прежнему применялись с подчеркнутой суровостью. Несколько единичных случаев заболевания в том или ином многомиллионном регионе могли привести (и приводили) к полному его закрытию.



Наконец, несколько недель назад случилось неизбежное. Даже в таком дисциплинированном, приученном к беспрекословному послушанию высшей власти обществе, каким является Китай, сорвало резьбу. В стране начались массовые протесты.



Дальше произошло еще более удивительное. Увидев, что репрессии не работают, власти предпочли капитулировать и начали снимать антиковидные ограничения. Но хеппи-энда не получилось. Вместо этого китайский ковидный кошмар стал, если так можно выразиться, еще более кошмарным.



Не буду изображать из себя "вирусолога-любителя" и развивать глубокомысленные теории о том, что основанная на перестраховке стратегия официального Пекина не позволила сформироваться коллективному иммунитету. Научно обоснованные выводы пусть делают спецы. Я же, опираясь на сообщения ведущих мировых СМИ, могу лишь констатировать: очень похоже на то, что ковид ударил сейчас по КНР с еще большей силой, чем в первые месяцы 2020 года.



Репортаж The New York Times из Пекина описывает город, в котором сняты все официальные антиковидные ограничения, но при этом из-за катастрофического роста числа заболевших по факту прекратилась почти вся нормальная экономическая и социальная активность: "Рестораны закрылись потому, что слишком много их сотрудников получили положительные тесты на ковид. Обычно вездесущие курьеры служб доставки еды, маневрирующие сквозь плотное уличное движение на своих скутерах, практически исчезли из-за инфекций. В аптеках раскупили все лекарства против простуды. А в супермаркетах заканчиваются запасы таких предметов первой необходимости, как дезинфицирующие растворы и антибактериальные салфетки…



Некоторые пекинские гостиницы перестали принимать новых постояльцев из-за того, что у них осталось слишком мало работников, которые могли бы их обслуживать".



Насколько типичной является такая ситуация для всей остальной территории страны? Китай в некоторых отношениях был и остается государством советского типа: то есть китайская столица - это "витрина государства". Как отметила та же The New York Times, в ней сосредоточено все самое лучшее, передовое и эффективное. Значит, в глубинке все еще хуже.



Но давайте не будем делать выводов, которые в условиях дефицита информации не слишком радикально отличаются от гаданий. Давайте будем говорить лишь о тех фактах, которые можно считать твердо установленными. А факты таковы: в момент, когда России особенно нужен рядом экономически и политически сильный и активный Китай, этот партнер и союзник Москвы погружается в пучину своих внутренних проблем - причем проблем рукотворных, проблем, которых страны, не претендующие на роль "глобальной супердержавы XXI века", сумели как-то избежать. На этом пока, видимо, можно поставить точку - но только пока.



Мих.Ростовский