 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.12.2022
09:25  Кто поджигает Азию? - Артем Игнатьев
09:11  Анкара ведет свою лукавую игру – ослабляя ЕС и сдерживая Россию, - Айнур Курманов
08:54  Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский
08:50  В Киргизии голодают уже 8 полит-заключенных
00:51  Китай попал в центр арабо-иранского спора, - НГ
00:49  Турция осталась без туркменского газа, - В.Панфилова
00:07  Вышел в свет 2-томный труд Хуснута Мухсумадьена "Чужие революции, или закат Туркестана" (1917-1925 годы)

Среда, 14.12.2022
21:31  Медведев (экс-президент РФ) обозвал Левитса "недопрезидентом Латвии"
19:35  Кыргызстан приобрел новый вертолет Airbus H145. Садыр Жапаров протестировал его
19:01  За счет чего будут покрывать дефицит госбюджета Таджикистана в 2023 году?
18:57  В Таджикистане открыли "Фонд развития инноваций и промышленности"
18:53  Чиновники Кыргызстана просят у ООН огромный грант для решения проблемы смога
17:10  Дуглас Макгрегор: Украина обречена...
16:34  Дезертировавший экс-сотрудник службы охраны Путина арестован в Астане
15:53  Токаев потребовал от зажравшегося олигарха Клебанова компенсацию жителям замерзшего Экибастуза
14:42  Оружейное лобби: Какой еще мир, если на кону миллиарды! - СП
14:28  О китайской идеологии. Ч. 1, - Валентин Катасонов
14:23  Индия "предает" Россию: интрига в стиле Болливуда
12:20  Канада придумала новое извращение: в фигурном катании будут выступать мужские пары
11:39  Токийский декаданс: на Miss International 2022 наконец-то победила реально красивая Ясмин из Таллина
11:35  Токаев наградил орденами 21 "культурных деятелей" Кыргызстана
11:30  Россия окончательно распрощалась с Европой, - Драган Бисенич
11:04  Эпидемия! В Таласской области Киргизии на карантин закрыли все школы и детсады
10:57  Жэньминь жибао: Европа займется контрабандой российской нефти в условиях санкций
10:47  США намеренно нарушают правила международной торговли, - Пол Кругман
10:39  Русская культура способна пошатнуть Запад, - Дмитрий Орехов
09:54  Минобороны Казахстана предложило наказывать за фейки об армии в особый период
09:52  К оружию тянутся на равнинах, островах и горных вершинах. Весь мир - в труху..., - М.Макаров
09:48  СкандалKZ. Насильники и сутенеры работали по детской программе Art Sport
09:43  Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?
09:15  Китай охватил жесткий экономический кризис: "Модель себя исчерпала"? - МК
07:33  В Джалал-Абаде задержан блогер. Вымогал у чиновника 30 тысяч сомов
07:22  В Лондоне задержан китайский олигарх Чжан Ли. Обвиняют в подкупе чиновников из США
00:39  Ашхабаду предстоит выбрать между Анкарой и Москвой, - Виктория Панфилова
00:36  Высокотехнологичный полет китайского дракона, - Анна Волошина
00:18  Китай и США: ни мира, ни войны, - Николай Кузьмин
00:17  Индия готова воевать на два фронта, - В.Скосырев
Вторник, 13.12.2022
22:54  Кыргызстанский город Орловка остался без тепла
20:29  Индийский миллиардер Гаутама Адани заявил о готовности инвестировать в Казахстан. Миттала - мало
20:25  У кыргызского депутата Бакирова отнимают судом мандат. За подкуп избирателей
20:19  К голодовке протеста присоединился экс-губернатор Жалал-Абадской области Бектур Асанов
20:12  Британские морпехи из 45-го батальона спецназа весь год действуют на Украине, - "Таймс"
18:47  Почему "Артемовская мясорубка" имеет стратегическое значение, - Е.Крутиков
18:22  Скончался легенда казахстанского балета Булат Аюханов
18:01  Таджикистан стал лидером по турпотоку россиян в 2022 году
17:55  Арестованные кыргызские активистки Перизат Суранова и Клара Сооронкулова объявили голодовку
16:49  Умер экс-глава Госкино России Армен Медведев
14:13  Кыргызский депутат Жамгырчиев нашелся. Пишет письма, шлет телеграммы...
12:55  100 иноагентов кыргыз-интеллигентов просят вернуть им "Радио Свободу"
11:33  За Тибет! вновь бои на индийско-китайской границе
10:18  Новый порядок на нефтяном рынке - рыночные принципы почти не работают, - Ямасита Шиничи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Оглушительный провал антиковидной политики в Китае, - М.Ростовский
08:54 15.12.2022

У Кремля появилась неожиданная проблема: товарищ Си подводит Путина
Оглушительный провал антиковидной политики в Китае равнозначен для России разрушению тыла

Не только беда никогда не приходит одна. К подставам это тоже относится. В середине декабря Россия столкнулась с целой комбинацией подстав. Подстава первая - совершенно осознанная и давно запланированная. Осуществляемые сейчас планы Запада пробить брешь в системе обороны российской экономики с помощью введения потолка цен на наши энергоносители. Подстава вторая - совершенно случайная и непредсказуемая. Обидное бездействие "генерала Мороза".

Как с удовлетворением заявила на днях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: "В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас".

Ну и, наконец, подстава третья, вызванная управленческими просчетами одного из самых важных геополитических партнеров Москвы. В то время, как большинство стран мира уже давно оставили самые страшные фазы ковидного кризиса позади, Китай в них, похоже, только погружается - с соответствующими последствиями в виде замедления экономики и снижения спроса на российские энергоносители.

В период, когда через эти самые опасные фазы проходила Россия, мне рассказали историю про одного нашего крайне известного в прошлом общественного деятеля, который уперся в карьерный тупик в Москве и перешел работать на хорошую должность в Китае.

Сначала он был совершенно очарован Поднебесной, но все это очарование исчезло после того, как вслед за очередным возвращением из России ему довелось отсидеть по месту службы превентивный антиковидный карантин. К двум неделям "в заточении" этот человек был морально готов. К чему он не был готов, так это к тому, что по истечении положенных двух недель, несмотря на полное отсутствие любых признаков заболевания, его без всяких объяснений все равно не выпустили. "На свободе с чистой совестью" он оказался лишь тогда, когда в знак протеста отказался принимать пищу.

С китайским обществом в целом сейчас случилась очень схожая история - но на данный момент не с таким оптимистичным продолжением. Как первая страна, которая три года тому назад столкнулась с ковидом, Китай ввел в действие то, что на первых порах казалось "золотым стандартом" борьбы с эпидемией, - массовые локдауны. Но время шло, методы противодействия ковиду менялись. Во всем мире постепенно отказывались от такого "острого инструмента", как запирание всех по квартирам.

Во всем мире - но только не в Китае. Здесь, несмотря на официальный показатель вакцинации в 89,7% населения летом этого года, локдауны по-прежнему применялись с подчеркнутой суровостью. Несколько единичных случаев заболевания в том или ином многомиллионном регионе могли привести (и приводили) к полному его закрытию.

Наконец, несколько недель назад случилось неизбежное. Даже в таком дисциплинированном, приученном к беспрекословному послушанию высшей власти обществе, каким является Китай, сорвало резьбу. В стране начались массовые протесты.

Дальше произошло еще более удивительное. Увидев, что репрессии не работают, власти предпочли капитулировать и начали снимать антиковидные ограничения. Но хеппи-энда не получилось. Вместо этого китайский ковидный кошмар стал, если так можно выразиться, еще более кошмарным.

Не буду изображать из себя "вирусолога-любителя" и развивать глубокомысленные теории о том, что основанная на перестраховке стратегия официального Пекина не позволила сформироваться коллективному иммунитету. Научно обоснованные выводы пусть делают спецы. Я же, опираясь на сообщения ведущих мировых СМИ, могу лишь констатировать: очень похоже на то, что ковид ударил сейчас по КНР с еще большей силой, чем в первые месяцы 2020 года.

Репортаж The New York Times из Пекина описывает город, в котором сняты все официальные антиковидные ограничения, но при этом из-за катастрофического роста числа заболевших по факту прекратилась почти вся нормальная экономическая и социальная активность: "Рестораны закрылись потому, что слишком много их сотрудников получили положительные тесты на ковид. Обычно вездесущие курьеры служб доставки еды, маневрирующие сквозь плотное уличное движение на своих скутерах, практически исчезли из-за инфекций. В аптеках раскупили все лекарства против простуды. А в супермаркетах заканчиваются запасы таких предметов первой необходимости, как дезинфицирующие растворы и антибактериальные салфетки…

"20 идей" по борьбе с курением среди подростков
Реклама Relap
Некоторые пекинские гостиницы перестали принимать новых постояльцев из-за того, что у них осталось слишком мало работников, которые могли бы их обслуживать".

Насколько типичной является такая ситуация для всей остальной территории страны? Китай в некоторых отношениях был и остается государством советского типа: то есть китайская столица - это "витрина государства". Как отметила та же The New York Times, в ней сосредоточено все самое лучшее, передовое и эффективное. Значит, в глубинке все еще хуже.

Но давайте не будем делать выводов, которые в условиях дефицита информации не слишком радикально отличаются от гаданий. Давайте будем говорить лишь о тех фактах, которые можно считать твердо установленными. А факты таковы: в момент, когда России особенно нужен рядом экономически и политически сильный и активный Китай, этот партнер и союзник Москвы погружается в пучину своих внутренних проблем - причем проблем рукотворных, проблем, которых страны, не претендующие на роль "глобальной супердержавы XXI века", сумели как-то избежать. На этом пока, видимо, можно поставить точку - но только пока.

Мих.Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671083640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  