Анкара ведет свою лукавую игру – ослабляя ЕС и сдерживая Россию, - Айнур Курманов

09:11 15.12.2022

14.12.2022 Айнур Курманов



Турция продолжает оставаться в эпицентре информационного внимания международных СМИ, что связано с активной деятельностью данного регионального игрока как в проливах на Босфоре, так и с постоянными обстрелами курдов к неудовольствию американцев. Но при этом Анкара умудряется – еще и помогать Киеву, следуя своему многовекторному курсу и соперничая с Россией за Причерноморье.



При этом действия правящей неоосманистской верхушки становятся все более скандальными и решительными, рассчитанными на усиление геополитического веса и увеличение очков в преддверии президентских и парламентских выборов летом следующего года. Таким образом, Эрдоган пытается выжать максимальные выгоды из собственного положения транспортного и энергетического хаба, стараясь изменить соотношение сил в регионе в свою пользу.



Турция продолжает оставаться в эпицентре информационного внимания международных СМИ, что связано с активной деятельностью...



Первой на поверхности лежит игра с проливами, в результате которой в них в начале декабря застряли многие суда, а в особенности танкеры, в отношении которых Анкара выставила дополнительные требования предоставления обязательной страховки. Что интересно, в этой истории пострадали не столько российские производители нефти, сколько из Казахстана, попавшие неожиданно под раздачу своих "братушек" по Организации тюркских государств (ОТГ).



Речь идет по сообщению издания Bloomberg, о 26-ти танкерах с более чем 23 миллионами баррелей, предназначенными для европейских потребителей. При этом Турция в качестве оправдания ссылается на меры ЕС о введении с 5 декабря потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, ужесточив правила прохода через Босфор и Дарданеллы. Ну а Вашингтон и Лондон в этой ситуации стали судорожно просить Эрдогана и его правительство смягчить меры в отношении Астаны.



Но хитрые турки прекрасно понимают, что речь идет о нефти компании "Тенгизшевройл", которая лишь формально является казахстанской, тогда как 75% ее акций принадлежит американским корпорациям Chevron и ExxonMobil. Таким образом, Анкара не только показывает зубы, но и заставляет англосаксов идти к нему на поклон и, пресмыкаясь, соглашаться на все его условия.



Данная пробка еще к тому же толкает мировые цены на нефть вверх – к явному удовлетворению интересов членов ОПЕК и является своеобразным шантажом как стран ЕС, так и всего Запада. Ведь мы уже видим, что под удар попадают как раз американские и британские нефтедобывающие гиганты. Можно даже сказать, что это такой своеобразный коллективный ответ и предупреждение со стороны всех нефтедобывающих стран Евразии на введенный потолок цен в отношении России, который в итоге бьет по всем.



Также этим искусственным затором демонстрируется воочию всей Европе что будет, если она предпримет враждебные действия в отношении Анкары. Конечно, при этом лоббируется и рекламируется еще и коммерческий канал, строящийся в обход проливов турецкой стороной и где уже не будут действовать правила международного соглашения Монтре, ограничивающие стоимость провоза грузов.



К 13-му декабря в заторах осталось пока только четыре танкера, которые не предоставили документы о страховке, но в итоге турецкая сторона добилась нужного эффекта, заставив европейские и американские компании и их правительства реагировать и унижаться перед "Великой Портой".



Можно сказать, что Анкара представляет уже сейчас себя в роли главного регулятора цен и сохранности транспортных и энергетических маршрутов, готовясь стать в ближайшее время супер газовым хабом. Вдобавок, с другой стороны, был осуществлен торг с Газпромом, когда во время встречи с его главой А. Миллером президент Турции Р. Эрдоган с участием министра энергетики и природных ресурсов страны Ф. Донмеза добился уступок в деле предоставления скидок в 25% на газ за 2023-ий год и уже за часть поставленного сырья – в нынешнем. Либо как вариант – республика получит необходимую отсрочку до 2024-го года.



А речь идет ни много ни мало о 59 млрд кубометров в год и, таким образом, Эрдоган хочет замедлить стремительное падение национальной валюты в преддверии выборов, удешевив энергоносители внутри страны. В обмен на это очевидно будут предоставлены какие-то уступки уже российской стороне по сирийской проблематике, когда турецкое руководство в итоге согласится ослабить давление на Асада и обсудить с ним вопросы урегулирования. И, скорое всего, такое соглашение будет достигнуто.



Что интересно, при этом же американская сторона в жесткой форме потребовала от турецкой республики прекратить авиаудары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии (PПK/YPG) на севере Сирии и отказаться от наземной операции, анонсированной Эрдоганом еще 15 ноября – через два дня после известного теракта в Стамбуле. Речь идет о заявлении главы ЦРУ Уильяма Бернса руководителю турецкой разведки, в которой он назвал действия Анкары "акциями, подвергающими опасности американские силы".



глава ЦРУ Уильям Бернс



В свою очередь, турецкая пресса напрямую обвинила Вашингтон в поддержке и накачивании террористов на севере Ирака. Так, издание Yenisafak.com утверждает, что пока Турция готовила операцию на севере Сирии, США объявили о возобновлении патрулирования с террористической организацией РПК/YPG.



"В то время как подготовка к операции против лагерей РПК на севере Сирии продолжалась, еще один сигнал пришел от Соединенных Штатов, которые обеспечивают вертолетную подготовку террористов. США, которые объявили о возобновлении патрулирования с РПК/YPG, также направили сообщение террористической организации, что "мы с вами". В заявлении в официальном Twitter-аккаунте коалиционных сил во главе с США говорится: "Мы продолжаем проводить совместное патрулирование безопасности на северо-востоке Сирии. Мы по-прежнему привержены поддержке нашего партнера SDF и народа северо-восточной Сирии в их усилиях по созданию безопасной зоны, свободной от влияния ИГИЛ"", – говорится в статье.



Подобные телодвижения Пентагона сейчас резко ухудшили отношения между союзниками по НАТО, так как враждебны интересам Турции в регионе и усиливают угрозу в виде появляющихся все новых обученных американцами отрядов РПК/YPG.



Правда, не стоит и неоосманистскую правящую элиту представлять в виде безобидных агнцев, которые на самом деле со своей стороны преследуют чисто собственные интересы расширения влияния и вступают в серьезные противоречия с Россией как на Южном Кавказе, так и на Украине, препятствуя, поставкой Киеву вооружений и экономической помощью, дальнейшему развитию СВО.



При этом правящая элита цинично представляет себя миротворцем, постоянно предлагая Кремлю сесть за стол переговоров с киевским режимом и Западом якобы для достижения новых договоренностей по миропорядку. Хотя все прежние минские соглашения провалились и, судя по недавнему признанию Меркель, они были лишь отвлечением для укрепления "незалежной".



Тем не менее, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, выступая в одном из столичных университетов 7 декабря, вновь взялся за старое.



"Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся", – отметил Калын.



Данные миротворческие инициативы направлены, с одной стороны, на усиление дипломатической роли и авторитета Турции, как страны посредника, способного поддерживать хорошие отношения сразу со всеми сторонами конфликта, а с другой стороны, на сдерживание России, чтобы она не достигла окончательно своих задач в рамках СВО – в целях сохранения за Украиной ее причерноморских городов Николаева и Одессы.



Может, именно поэтому Анкара и намерена направить к данным портам свои плавучие электростанции, чтобы снабжать их для поддержания их функционирования, как для вывоза зерна, так и для помощи в деле обеспечения боеспособности ВСУ на данном театре боевых действий с задачей не допустить прорыва российских войск. Ведь, очевидно, что неоосманисты мечтают не только о Крыме, но и стремятся хотя бы оставить за собой оставшиеся прибрежные области Украины.



Особенно это важно для Эрдогана, когда "незалежную" будут делить на сферы влияния та же Польша и Румыния, чтобы обеспечить для себя более выгодные условия. Поэтому Анкара ведет самостоятельную сложную игру, не являясь марионеткой США, но одновременно осуществляя реваншистскую политику экспансии и превращения страны в ведущую державу региона. При этом турецкая верхушка собирается это осуществить за счет усиления национального капитала, когда ежемесячный экспорт уже составляет 300 миллиардов долларов.



В этом смысле Турция опасный, сложный и одновременно выгодный на сегодняшний момент партнер, способный ослабить Европу и поменять геополитический расклад сил, но в своих интересах. Это надо, безусловно, учитывать, выстраивая отношения с нынешним руководством республики, поддерживаемого большим турецким бизнесом и стремящегося остаться у власти на долгие годы.