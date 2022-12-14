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Кто поджигает Азию? - Артем Игнатьев
09:25 15.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 14.12.2022
Поджигают Азию
Архитекторы "глобальной перезагрузки" ведут дело к распространению военного пожара из степей Украины на просторы Азии

В декабре хозяева дискурса взялись за фронтальную дестабилизацию Азии, за раскачку таких стран, как Пакистан, Китай, Индия, Иран, Монголия... Расчет – на перезагрузку всей системы глобального управления в интересах "новой нормальности". В отношении каждой из этих стран приведен в действие большой набор внешних факторов, но во всех случаях дестабилизация имеет и серьезные внутренние предпосылки.

В Пакистане нарастающее внутреннее недовольство (в т. ч. внутри армейских группировок, определяющих курс страны) грозит сомкнуться с агрессией, поддерживаемой из Афганистана. 11 декабря запрещенные в России талибы* уничтожили ряд зданий на территории Пакистана. Пакистанская армия объявила чрезвычайное положение. Весьма высока вероятность дальнейшей эскалации. Ситуация балансирует на грани. Подходит к финалу проводимый в Пакистане миллионный "Марш свободы". После ожидаемого вступления участников марша в столицу оппозиционеры рассчитывают взять власть в свои руки под прикрытием признанных Западом "внеочередных выборов".

В Китае едва успела затихнуть вспыхнувшая в конце ноября "ковидная Тяньаньмэнь", как стали приходить тревожные вести со стороны Индии и Тайваня, а также сообщения об эскалации в Южно-Китайском море. 13 декабря Китай направил в сторону Тайваня 29 военных самолетов, включая рекордное количество бомбардировщиков. В этот же день стало известно о вновь обострившейся напряженности на границе между Китаем и Индией (после того как в результате столкновения в июне 2020 года, острейшего за 40 с лишним лет, погибли более двух десятков индийских и китайских солдат).

В Индии власти 13 декабря подтвердили первое с 2020 года кровавое пограничное столкновение с китайскими войсками. Как сообщил парламенту министр обороны Раджнатх Сингх, оно произошло на северо-востоке в штате Аруначал-Прадеш. По данным индийских чиновников, в столкновении получили ранения китайские и около двух десятков индийских военнослужащих. Столкновения произошли в Ладакхе (Гималаи), вдоль спорной границы протяженностью 3488 км.

В Монголии, через которую должны тянуть новый газопровод в Китай из России, 4 декабря вспыхнули массовые протесты с антикитайским подтекстом. Вышедшие на улицы столицы обвиняли власти в коррупции и мошенничестве с поставками угля – крупнейшего источника доходов страны. О роли западных структур вроде англо-австралийского горнорудного гиганта Rio Tinto, крупнейшего за всю историю Монголии зарубежного инвестора, не сообщается ничего. А ведь именно после того, как эта англосаксонская корпорация пришла в Монголию, в Улан-Баторе появились первые Porsche и Louis Vuitton представителей трех десятков богатейших семейств, которые заправляют экономикой Монголии.

В Иране нарастают уличные бои с оппозицией и раскол внутри элит. Кризис зашел настолько глубоко, что в конце ноября власти Ирана арестовали Farideh Moradkhan, племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после ее призывов к мировому сообществу разорвать связи с Ираном. Родственница Хаменеи поддержала протестующих и выступила против правящего в стране режима. Наблюдатели полагают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически подмял под себя экономику страны и вытеснил высокопоставленных теократов из процесса принятия важнейших решений.

На фоне происходящего американский Newsweek, ссылаясь на израильское издание, опубликовал в первой половине декабря и прорекламировал на весь мир сообщение, которое может стать достаточным поводом к войне: израильская "Маарив" (консервативное издание, одно из самых читаемых в стране) сообщила 12 декабря, что элементы, необходимые для изготовления ядерного оружия, якобы попали в руки террористов запрещенной в России "Аль-Каиды"*. Инцидент якобы произошел в районе аль-Байда в Йемене, куда материалы доставлялись повстанцам-хуситам из Ирана...

Подобного рода провокационные вбросы и дестабилизация огромных по территории стран играют на руку Западу и, прежде всего, его англосаксонской составляющей, способствуя распространению военного пожара из степей Украины на просторы Азии, что и требуется архитекторам "глобальной перезагрузки".

Источник - фонд стратегической культуры
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