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Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
11:17 15.12.2022

Развести по углам: Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
Москва и Тегеран намерены продолжить взаимодействие

Ксения Логинова

Евросоюз хочет наказать Иран за сотрудничество с Москвой. Так, ЕС планирует ввести очередной пакет санкций против Тегерана. На этот раз западные страны обвиняют Исламскую Республику в поставках вооружения Москве. В РФ и Иране эти сообщения опровергают, называя такую информацию "полностью ложной". Подробности - в материале "Известий".

Очень жесткие меры

"Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов. [...] Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Посмотрим", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель накануне введения очередных ограничительных мер против Тегерана. В понедельник, 12 декабря, состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

До этого в ЕС собирались утвердить и девятый пакет санкций против России - еще на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект новых ограничений против Москвы из-за конфликта на Украине. Он включает в себя внесение в список около 200 физлиц, организаций и компаний, включая предприятия военно-промышленного комплекса, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности, а также три банка.

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Однако, как пояснил Боррель, девятый пакет санкций еще не удалось согласовать. Что касается Ирана, Брюссель планирует внести ряд иранских граждан и организаций в черный список. Тегеран ввел ответные санкции против девяти организаций и 23 физлиц из ЕС и Британии.

"Среди них "Радио Замане", "Радио Фарда", журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана", - говорится в заявлении иранского МИДа, опубликованном в Telegram-канале.

Помимо этого, под санкции попали официальные лица ЕС, среди которых бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, министр иммиграции Соединенного Королевства Роберт Дженрик, а также британский маршал Мартин Эллиот Сэмпсон.

"Учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза, Иран использовал и будет продолжать применять превентивные меры, основанные на его законном праве", - прокомментировал сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Опять и снова

В середине октября Евросоюз уже вводил санкции против Тегерана. Тогда ограничительные меры коснулись 11 физических лиц и четырех иранских организаций за применение силы во время недавних протестов. Так, меры ввели в отношении иранской полиции нравов, командования кибербезопасности Корпуса стражей Исламской революции и сил безопасности "Фараджа", а также народного ополчения "Басидж".

В официальном журнале ЕС указывается, что иранская полиция нравов обвиняется в насилии, незаконном содержании и пытках женщин. Тегеран в ответ на действия Брюсселя расширил свои санкции против Евросоюза.

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Протесты в стране вспыхнули в конце сентября и продолжаются до сих пор. Причиной стала смерть Махсы Амини. По одной из версий, она была задержана полицией нравов "за неправильное ношение хиджаба". Родные девушки говорят, что она погибла из-за побоев при задержании. Иранские власти утверждают, что она была больна.

На этот раз поводом для введения западных санкций стало сотрудничество Тегерана с Москвой. В августе The Washington Post сообщила о поставках России иранских беспилотников. С такими же заявлениями впоследствии выступили и представители американской администрации. Однако и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали такие сообщения. Так, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления вбросом, отметив, что "российская армия использует беспилотники отечественного производства". В иранском МИДе заявили, что Тегеран передал Москве пару беспилотников, но это произошло за несколько месяцев до начала СВО на Украине.

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Разные позиции

- На протяжении всего хода специальной военной операции Россия слышит много слухов в свой адрес, которые на самом деле не подтверждаются. Они касаются как количества вооружения в России, так и его источников. Были официальные заявления и сообщения в СМИ о том, что якобы Москве не хватает каких-то вооружений, но это не подтвердилось. Иран не первая страна, которую обвиняют в поставках оружия России. До этого были сообщения о том, что это якобы делают Китай и Северная Корея, - отметил в беседе с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.

Политолог подчеркнул, что, согласно утверждениям западных стран, Иран и Россия якобы нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 в части, касающейся поставок вооружений из Ирана.

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- На Западе заявляют, что Тегеран якобы поставляет Москве беспилотники, а также якобы есть планы по поставке с территории Ирана баллистических ракет. Действительно, резолюция 2231 оговаривает, что для осуществления подобного рода поставок должно быть отдельное решение Совбеза. И тут якобы Россия и Иран нарушают положение резолюции 2231, - пояснил эксперт.

Специалист отметил, что это позиция западных стран.

- Позиция Москвы заключается в том, что беспилотники, которые Россия применяет в ходе СВО на Украине, произведены в РФ и никакого отношения к Ирану не имеют. Ранее Тегеран подтвердил, что он действительно передал Москве беспилотники, но речь идет не о поставках, а о том, что передали несколько штук этих беспилотников и произошло это еще до начала СВО. То есть речь идет о сотрудничестве, называть это поставками совершенно неправильно, - полагает Онтиков.

Партнерство продолжится

Схожую точку зрения разделяет научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

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- Запад считает нормальным вторгаться в двусторонние отношения. Если, например, Франция развивала военное сотрудничество с Мали, то это считалось нормальным, все всех устраивало. Если США налаживают военное сотрудничество, например, с Катаром или ОАЭ, то ЕС в это не вторгается, потому что это двусторонние стратегические отношения. Но, как только два центра силы, альтернативных Евросоюзу и США - Россия и Иран, - пытаются проявить самостоятельность, это начинает очень сильно беспокоить евроатлантическое сообщество, - пояснил он в беседе с "Известиями".

Политолог напомнил, что взаимодействие РФ и Ирана после распада СССР налаживалось постепенно в разных сферах.

- Например, удачно складывалось сотрудничество в развитии Каспийского региона, а также в области атомной энергетики. В частности, российский "Росатом" помогал строить объекты в Бушере под уже имеющиеся ядерные технологии. Иран является типичным представителем региональных тяжеловесов Ближнего и Среднего Востока, одним из ключевых игроков в регионе наряду с Турцией и Саудовской Аравией, - считает специалист.

По его мнению, сотрудничество России и Ирана в сфере обороны и в других областях воспринимается на Западе как создание связки двух мощных государств, которые смогут определять большинство региональных процессов как в Центральной и Средней Азии, так и в Закавказье и на Ближнем Востоке.

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- Так что если бы сотрудничество между двумя странами развивалось исключительно в мирной сфере, то РФ и Иран и здесь бы столкнулись с противодействием. Подробности сотрудничества между странами в оборонной сфере никто и не должен выносить в публичное пространство. Есть такое понятие, как "военная тайна" - стратегические разработки, которые каждое государство оберегает. Между странами активно развивается сотрудничество и в области энергетики, - пояснил эксперт.

Он отметил, что недавно была заключена сделка по поставкам 40 иранских газовых турбин.

- Компания "Мапна" произвела образец MGT-70, который является усовершенствованной версией турбин "Сименс", - раньше они использовались на российских газопроводах. Западные страны пытаются всячески помешать развитию сотрудничества России и Ирана, чтобы Москва не получила доступа к модернизированным версиям иранских разработок, которые основываются на израильских и западных образцах вооружений, - уверен Останин-Головня.

По словам политолога, в ответ Тегеран рассчитывает, что Москва также поделится своими технологиями.

- Речь, скорее всего, пойдет о тяжелой бронированной технике, в которой может быть заинтересован Тегеран. И также в сфере ракетных вооружений, который обычно называют вооружением стратегической безопасности. У Ирана также не столь активно развита IT-сфера. В целом санкции вряд ли могут помешать сотрудничеству Москвы и Тегерана, поскольку логистика выстраивается в обход территории Запада, в частности через центральноазиатские страны, а также по Каспию. Ограничительные меры можно вводить сколько угодно, но сотрудничество должно и будут развиваться на постоянной основе, - уверен специалист.

Источник - Известия
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