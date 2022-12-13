Asia Times: Западный миропорядок изжил себя. Миру нужны новые правила

12:31 15.12.2022

Asia Times

Гонконг



Нам срочно нужен новый мировой порядок

Asia Times: начало спецоперации на Украине показало, что западный миропорядок изжил себя



Мир, в котором господствовал западный порядок, сильно изменился, пишет Asia Times. Россия и Китай стали первыми державами, показавшими, что прежнее мироустройство противоречит их интересам. Последним ударом по нему стало начало спецоперации на Украине.



Рон Хейскен



Более 70 лет западный миропорядок, основывающийся на правилах, сдерживал войны между крупными державами, но для сохранения мира необходимы коллективные изменения.

Когда российский президент Владимир Путин начал 24 февраля специальную военную операцию, весь мир содрогнулся. Тщательно все продумав, Путин нарушил, пожалуй, самую фундаментальную норму существующего международного порядка.

Последние 20 лет многие чувствовали постепенную, но неуклонную потерю доверия к принципам, конвенциям и процессам, призванным укрепить мир и стабильность. Мир содрогнулся 24 февраля, потому что ни с того ни с сего наметился конец игры.



Основывающийся на правилах порядок стал осью, вокруг которой начала усиливаться враждебность между Западом и китайско-российским партнерством. 20 лет назад Пекин и Москва с осторожностью поддерживали его, признавая, что торговый режим занимал центральное место в их стремлениях к экономическому развитию. При этом они заявляли о своей возможной заинтересованности в некоторых изменениях для расширения режима в будущем.

Только в последнее время - по сути, с 2020 года - Китай и Россия начали конкретнее показывать, в каких моментах и каким образом порядок, основанный на правилах, противоречит их интересам и предпочтениям. Ключевые спорные вопросы на данный момент связаны с экономической конкуренцией, управлением и международной безопасностью.

Споры в международной торговле и вокруг ее повестки привлекли наибольшее внимание, и с ними хотя бы все ясно. А вот суть позиций России и Китая и планы этих стран в отношении управления и международной безопасности понять сложнее.



Китай указал на то, что, хоть его система управления отличается во многих отношениях, ставить под сомнение ее легитимность или относиться к ней не так, как к западной, неприемлемо. Китай утверждает, что правильное переосмысление демократии и таких связанных с ней понятий, как всеобщие права человека, покажет, что его подход к управлению легитимен и эффективен.

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Что касается международной безопасности, то Россия и Китай в своем совместном заявлении 4 февраля выразили стремление к формированию "полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности".



Последний из этих принципов - особенно понятие неделимости - был основным аргументом президента Путина в поддержку российской операции на Украине.

Есть ли шанс для конструктивного разговора на эти темы? Мы должны творчески и смиренно подойти к поиску такой возможности. Более 70 лет господствующий миропорядок, основанный на правилах, помогал решать широкий круг вопросов, в том числе предотвращал войны между крупными державами.



Отсюда следует, что искреннее участие в работе над приемлемой корректировкой текущего миропорядка вернется сторицей. Ни одно государство не должно претендовать на монополию на мудрость. Ни одно государство не должно считать, что оно стоит на правильной стороне в истории.



Демократии склонны скатываться в хаос, поскольку в борьбе за реализацию чрезмерного количества разных стремлений теряются приоритеты и методы их достижения. При этом ни один авторитарный лидер еще ни разу не осмелился честно поделиться мыслями о том, как достичь и поддержать порядок и дисциплину, к которому он стремится.



Первым делом необходимо снизить планку, чтобы облегчить переговоры. Все стороны должны продемонстрировать готовность к познанию и пониманию. Также было бы полезно расширить круг участников этих международных переговоров, чтобы было больше спонтанности, а также уверенности в том, что мы слышим реальную историю.

У нас уже есть скромный опыт по сближению точек зрения в ряде наиболее деликатных вопросов международной экономической, политической и социальной повестки. Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорил о том, что существующий миропорядок необходимо модернизировать, чтобы справиться с вызовами, о которых его создатели даже подумать не могли.

Даже если нам не удастся вот так просто определить пути к примирению, взаимное понимание сторон может стать важным амортизатором.



Последний и окончательный момент: мы должны изменить нашу манеру поведения. Все империи сформировались благодаря могущественным и свободным лидерам, которые достигли господства и использовали этот статус для формирования собственного "порядка". Взять, к примеру, персидских, греческих, римских и монгольских лидеров, а также Великобританию и США.



Все эти лидеры сталкивались с одной и той же дилеммой: как сделать так, чтобы этот порядок соответствовал интересам и ценностям господствующей державы и при этом оставался достаточно привлекательным, саморегулировался и обеспечивал поддержание порядка в разумных пределах.

Ядерное оружие вытеснило традиционные способы формирования порядка. Его мощь выходит за рамки целей: оно уничтожило взаимосвязь между результатами на поле боя и комбинацией таких факторов, как численность войск и техники, технологии, стратегия, тактика, планирование, оценка, усилия, мужество, мастерство и честь.



Убедить других в своем господстве стало гораздо труднее, а извлечь из него выгоду в мире ядерных держав еще сложнее. Если следующему циклу миропорядка, основанного на правилах, быть, то он, наконец, должен быть организован коллективными усилиями.

Вышеизложенные наблюдения наталкивают на мысль о том, что наряду с необходимостью новаторского подхода к обновлению господствующего порядка может возникнуть политическая потребность в новых подходах, даже если вероятный результат будет несколько спартанским.



Эти идеи рассматривались на встречах высокого уровня в Южной Азии в ноябре 2022, в частности на Восточноазиатском саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и на G20 в Индонезии.

Разобравшись в украинском вопросе и вдохновившись долгим и серьезным разговором Си и Байдена, "Большая двадцатка" выпустила большое заявление из 52 пунктов. Это, возможно, первое совместное заявление от такой широко представленной группы лидеров с начала спецоперации на Украине.



АСЕАН должна сделать так, чтобы ее известные и надежные площадки по обеспечению безопасности, особенно Восточноазиатский форум и Региональный форум АСЕАН, оставались в курсе возможностей и могли помочь в запуске и поддержании долгих переговоров между государствами, которые, безусловно, еще впереди.